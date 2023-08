U Baru 22,44 hiljade turista

Bar, (MINA-BUSINESS) – Na barskoj rivijeri, prema podacima lokalne Turističke organizacije, boravi 22,44 hiljade evidentiranih gostiju, što je devet odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

U hotelima boravi 5,84 hiljade turista, ili 14 odsto više nego u uporednom periodu, prenosi Primorski portal.

U odmaralištima boravi 229 gostiju, ili 17 odsto više nego lani, a u privatnom smještaju 16,38 hiljada, odnosno osam odsto više nego u uporednom periodu.

U strukturi gostiju, stranaca je 22,17 hiljada, ili deset odsto više, a domaćih 275, odnosno 22 odsto više nego prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS