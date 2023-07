U 2025. godini na naplatu stiže preko milijardu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2026. godine, u cilju stabilizacije javnih finansija i obaveza koje dolaze na naplatu 2025. godine, u iznosu od 1,1 milijardu EUR.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je na sjednici Vlade da je cilj smjernica da se stabilizuju javne finansije, što je važno zbog vraćanja duga po osnovu obveznica emitovanih 2019. i 2020. godine, koje dolaze na naplatu 2025. i 2027. godine.

“Tada treba biti veoma oprezan i zbog svođenja deficita državnog budžeta i učešća duga u bruto domaćem proizvodu (BDP). Obaveze koje nas čekaju su velike i to će zahtijevati dosta rezova i intervencija u fiskalnoj politici”, rekao je Damjanović.

On je naveo da i dalje postoji ozbiljan prostor u suzbijanju sive ekonomije za dodatne prihode države.

“I dalje je rak rana turizam u smislu onoga što su potencijali Crne Gore za ostvarenje dodatnih prihoda od suzbijanja nelegalnog smještaja, do nekih politika u oblasti igara na sreću”, saopštio je Damjanović.

On je naveo da država već bilježi trend pada javnog duga.

“Sa ovim smjernicama pokazujemo oprez i odgovornost da je neophodno da bez obzira na vanredno dobre rezultate nastaviti sa tim politikama kako bi stvorili stabilan osnov da u narednom periodu pokažemo svoju ekonomsku otpornost i mogućnost da se prilagodimo tržišnoj konkurenciji u EU”, kazao je Damjanović.

On smatra da treba da se stvori osnov da se sve obaveze redovno servisiraju i da nema dodatnih zaduženja.

Generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović objasnio je da 2025. godine dolazi na naplatu 873 miliona EUR duga i 190 miliona EUR kamata, što je milijarda EUR koje je neophodno obezbijediti da bi se servisirale obaveze.

“Ako se ukalkuliše deficit nedostajuća sredstva su 1,1 milijardu EUR. To je veliki iznos koji je teško obezbijediti u jednoj godini i zato se sada govori od 2025. godine, jer je potrebno preduzeti aktivnosti u svim tim godinama koje tome pretohodne da bi i prije samog dospijeća otplaćivali obaveze koje dolaze prije vremena”, rekao je Paunović.

On je naveo da je sljedeća izazovna godina 2027. kada na otplatu dospijevaju emitovane obveznice.

Ministar bez portfelja Zoran Miljanić pitao je koji su to dugovi, kada su proizvedeni da bi 2025. godina mogla biti kritična za ekonomiju u Crnoj Gori.

Damjanović je odgovorio da je kritična u smislu što je nivo dugova koji Vlada ove godine vraća izuzetno visok.

“To će biti narednih godina. To su naslijeđene obaveze. Imamo vraćanje emisije obveznica iz 2019. godine od 500 miliona EUR, uz plaćanje kamata i generalno obaveza koje redovno izmirujemo. Biće veće naprezanje fiskalno nego što je bilo ove ili će biti naredne godine. I ove godine izuzetno visok nivo obaveza koje servisiramo”, rekao je Damjanović.

Premijer Dritan Abazović je objasnio da su sve o čemu se priča dugovi iz prethodnog perioda.

“Mi smo ove godine podigli 100 miliona zaduženja i time omogućili da se što bolje pripremimo za godine koje slijede. Otplaćeno je 44, a faktički je sve ostalo na 54 miliona. Ovo su sve dugovi iz prethodnog perioda. Ne znamo kako ćemo završiti godinu, jer dominantno zavisi od turističke sezone, ali svi servisi se obavljaju bez ikakvih restrikcija”, saopštio je Abazović.

On je kazao da je uvjeren da ukoliko bude discipline, ali i naplate na postojećem nivou, 2025. godine neće predstavljati takav problem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS