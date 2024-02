Turski privrednici zainteresovani za poslovanje na Cetinju

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Turski privrednici su zainteresovani za poslovanje na Cetinju, saopštio je ambasador te zemlje, Bariš Kalkavan, i dodao da u Crnoj Gori trenutno boravi više od 12 hiljada turskih državljana.

Kalkavan je na sastanku sa gradonačelnikom Prijestonice, Nikolom Đuraškovićem, najavio izgradnju industrijske zone u Crnoj Gori i posjetu investitora iz Turske Cetinju.

On je ocijenio i da je neophodno razviti kulturni turizam i zahvalio Prijestonici za podršku nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Prijestonice, bilo reči o dosadašnjim partnerskim odnosima Crne Gore i Turske, kao i novim vidovima saradnje.

„Iskazano je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i naglašena spremnost da se dobri odnosi unaprijede i nađu modeli za poboljšanje bilateralne saradnje“, dodaje se u saopštenju.

Đurašković je izrazio zahvalnost za podršku koju Turska pruža Crnoj Gori na međunarodnom, kulturnom i ekonomskom planu.

On je informisao Kalkavana o ključnim projektima nove gradske uprave, među kojima su izgradnja žičare Lovćen-Cetinje i hotela Lokanda, kao i razvoj poslovnih zona Zagrablje i gornji Obod.

Đurašković je naglasio da je Turska za Crnu Goru zemlja partner i prijatelj, te da je uvjeren da će u narednom periodu obje strane dati puni doprinos ka produbljivanju saradnje na brojnim poljima.

Sagovornici su zaključili da će u narednom periodu biti posvećeni unapređenju odnosa, kako na ekonomskom i kulturnom, tako i na obrazovnom i turističkom planu, te da ne sumnjaju u pozitivne rezultate, imajući u vidu obostrano interesovanje, korisne inicijative, dobro razumijevanje i zajedničke ciljeve.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS