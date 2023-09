Turska komanija Zeren Group zainteresovana za otvaranje banke u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Zeren Group, koja već 50 godina uspješno posluje u Turskoj, kao i u šest drugih zemalja, izrazila je namjeru da proširi postojeće poslovanje u Cnoj Gori, ulažući sopstveni kapital u otvaranje banke.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, kompanija takođe posluje u oblasti energetike i metalne industrije.

Generalni direktori u Ministarstvu finansija, Danko Dragović, nadležan za ekonomsko finansijski sistem i Bojan Paunović, nadležan za državni budžet, razgovarali su sa turskim ambasadorom u Crnoj Gori Baris Kalkavanom i direktorom turske kompanije Zeren Group, Mustafom Yigit Zerenom, koji je i potpredsjednik Turske privredne komore u Crnoj Gori.

“U skladu sa informacijama sa skorašnjeg sastanka Kalkavana u Ministarstvu fiansija o postojanju velike zainteresovanosti turskih investitora za ulaganje u Crnu Goru, danas je ukazana prilika jednoj od njih da predstavi svoje investicione ideje. Naime, Zeren Group, koja već 50 godina uspješno posluje u Turskoj, kao i u šest drugih zemalja, izrazila je namjeru da proširi postojeće poslovanje u Cnoj Gori, ulažući sopstveni kapital u otvaranje banke”, navodi se u saopštenju.

Dragović je ocijenio pozitvnom inicijativu za dodatnim širenjem bankarske ponude u Crnoj Gori, ističući da je bankarski sektor stabilan i da posluje profitabilno.

On je dodao da su odluke o otvaranju banaka i tehničke procedure u vezi sa tim procesom u nadležnosti Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Predstavnike Zeren Group upoznao je sa važećom zakonskom regulativom u oblasti bankarastva, kao i sa postojećim trendovima na ovom tržištu.

Paunović je kazao da Ministasrtvo finansija ostaje raspoloživo za punu podršku u dijelu svojih nadležnosti, ocjenjujući da su bankarska stabilnost, kao i potencijalne investicije, od značaja za javne finasnije.

“Dogovoreno je da se, nakon upoznavanja drugih nadležnih institucija sa namjerom zainteresovane kompanije, kao i nakon pokretanja neophodnih procedura, po potrebi organizuje i novi radni sastanak u Ministarstvu finansija”, zaključuje se u saopštenju.

