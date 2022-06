Turoperatori iz Velike Britanije oduševljeni turističkom ponudom Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa turoperatora iz Velike Britanije koja boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori oduševljena je turističkom ponudom države, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Studijsku posjetu turoperatora, koja traje od utorka do sjutra, organizovala je NTO.

Riječ je o predstavnicima sedam vodećih britanskih turoperatora specijalizovanih za avanturistički turizam Stubborn Mule Travel, Explore, TravelLocal, Responsible Travel, Discover The World, Essential Lifestyle i Not In The Guidebooks.

Liddy Pleasants ispred Stubborn Mule Travel kazala je da se njena kompanija bavi organizacijom putovanja za porodice.

“Nakon što smo čuli da Crna Gora ima mnogo toga da ponudi, naročito u planinskim predjelima gdje se može uživati u prirodi, odlučili smo da dođemo i posjetimo Crnu Goru. Najviše me iznenadila ljepota Crne Gore, svakog dana smo imali različite aktivnosti i čini mi se da smo iza svakog ćoška vidjeli nešto lijepo”, rekla je Pleasants.

Turoperatori iz Velike Britanije, prethodnih dana, obišli su Kolašin i Žabljak, gdje su imali priliku da uživaju u prirodnim ljepotama nacionalnih parkova Biogadska Gora i Durmitor. Pored atraktivnih pješačkih tura u planinskim predjelima oprobali su se i u drugim aktivnostima u prirodi, kao što su rafting na rijeci Tari, zipline i jeep safari.

Jelena Vidaković iz NTO-a kazala je da ta institucija posebnu pažnju poklanja promociji destinacije na strateški važnom emitivnom tržištu Velike Britanije.

“Avanturistički turizam je segment naše ponude za koji postoji rastuće interesovanje, kako na britanskom, tako i na ostalim tržištima. Kako bi se raznovrsna i bogata ponuda Crne Gore za ovaj vid turizma našla u katalozima vodećih britanskih turoperatora, organizovali smo posjetu njihovih predstavnika kao i poslovnu radionicu sa predstavnicima turističke privrede Crne Gore”, rekla je Vidaković.

Prema njenim riječima, imajući u vidu impresije gostiju kao i činjenicu da je preko 30 predstavnika crnogorskih hotela i agencija učestvovalo u poslovnoj radionici, uvjereni su da će ova posjeta rezultirati povećanjem broja turista iz Velike Britanije u narednom periodu.

“U dosadašnjem dijelu ove sezone bilježimo odlične trendove kada je u pitanju ovo tržište, što pokazuje i podatak da broj korisnika roaming usluga iz Velike Britanije, od početka godine do kraja maja iznosi oko 44 hiljade što je oko 3,5 puta više u poređenju sa istim periodom prethodne godine”, precizirala je Vidaković.

S obzirom na unaprijeđenu aviodostupnost, direktne letove sa Velikom Britanijom svakodnevno, kao i podatak da su prema najnovijem istraživanju Evropske komisije za putovanja Britanci vodeći na listi kada je u pitanju planiranje putovanja u druge evropske zemlje tokom ove ljetnje sezone, Vidaković očekuje nastavak pozitivnih trendova sa ovog tržišta u ovoj sezoni, ali i u narednim.

Veliki značaj radionice su prepoznali iz Vivid Blue Serenity Resort, koji ističu da je bitno sve što radi NTO jer se na taj način otvaraju vrata ka partnerima širom svijeta.

„Ovakva dešavanja su jako bitna za nas koji radimo u turizmu, jer je ovo jedan od načina kako da se predstavimo i kako da nas turisti prepoznaju. Sve ovo što radi NTOCG je izuzetno bitno, jer nam na ovaj način otvaraju vrata ka partnerima širom svijeta. Britansko tržište je ove godine izuzetno jako, možemo reći da je u našem hotelu i glavno tržište ove godine”, kazala je Tatjana Kuljača ispred Vivid Blue Serenity Resort.

Sabina Ramović ispred Rams Travel Agency takođe ističe da je za njih učešće na ovoj radionici bilo izuzetno važno.

„Imajući u vidu da britansko tržište ima veliki potencijal, i da smo mi do sada bili prisutni u nekom manjem obimu, za nas je jako bitno da proširimo svoje djelovanje na ovom tržištu i da privučemo što veći broj turista”, poručila je Ramović.

Narednih dana, turoperatori iz Velike Britanije će obići poznate turističke lokalitete na primorju, od Herceg Novog, Kotora, Svetog Stefana, pa sve do Skadarskog jezera gdje će uživati u krstarenju brodom. Takođe, imaće priliku da se oprobaju u paraglajdingu i šetnji kroz park prirode Orijen.

Posjeta je realizovana uz podršku strateškog partnera NTO turističke agencije Gold Travel, lokalnih turističkih organizacija Žabljaka i Herceg Novog, turističke agencije Explorer, hotela Bianca Resort & Spa i Lazure Marina kao i restorana Conte, kojima se zahvaljuju na saradnji.

