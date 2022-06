Turoperatori iz Skandinavije u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je domaćin predstavnicima sedam turoperatora iz Skandinavije, koji u periodu od 16-22. juna borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz NTO, riječ je o predstavnicima sedam turoperatora iz Danske, Švedske, Norveške i Finske specijalizovanih za različite vidove turizma, poput kulturnog , aktivnog, luksuznog i zdravstvenog, ali i onih čiji fokus ponude je na gastronomiji: Mandala Travel, Aventura, Mr Travel, Select Travel, Vardlens resor, Reisebyraaet, Profil Rejser.

“Imajući u vidu potencijal skandinavskog tržišta za turizam Crne Gore i sve veće interesovanje turista ovog tržišta za različite segmente turističke ponude naše zemlje, napravljen je izuzetno bogat program posjete”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da turoperatori iz Skandinavije tokom svog boravka imaju priliku da uživaju u ljepotama nacionalnih parkova Biogradska gora, Skadarsko jezero i Durmitor, krstarenju Bokokotorskim zalivom, kao i obilasku Starog Bara i Virpazara.

“Tokom posjete Budvi, Kotoru, Tivtu, Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Podgorici i Njegušima imali su priliku da se upoznaju sa raznovrsnom hotelskom ponudom, uživaju u gastro i vinskoj ponudi Crne Gore, kao i gostoprimstvu crnogorskih domaćina”, rekli sui z NTO.

U hotelu Castellastva u Petrovcu, upriličena je i poslovna radionica tokom koje je crnogorska privreda imala priliku da predstavi turističku ponudu turoperatorima iz Skandinavije.

U radionici učestvovalo je oko 50 predstavnika crnogorske privrede, među kojima su prestižni hoteli, turističke agencije, nacionalna avio kompanija “Air Montenegro” i lokalne turističke organizacije.

Iz NTO su rekli da će u narednim danima turoperatori nastaviti obilazak crnogorskog primorja.

“Jedna grupa će posjetiti i vinski podrum Šipčanik, gdje će uživati u degustaciji crnogorskih vina, dok će druga grupa imati priliku da posjeti Njeguše i proba njeguške specijalitete”, navodi se u saopštenju.

Studijska posjeta je realizovana uz podršku strateškog partnera Budvanska Rivijera, lokalnih turističkih organizacija Bara, Budve, Kotora, Herceg Novog, Tivta, Cetinja, Podgorice i Kolašina, te hotela Hilton, Bianca, Regent Porto Montenegro i Blue Kotor Bay, One&Only Portonovi, Lazure, i restorana Stara Čaršija i kompanije „13.Jul Plantaže”.

