Turkish Airlines će povećati broj rotacija prema Crnoj Gori

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turkish Airlines će povećati broj planiranih sedmičnih rotacija prema Crnoj Gori, dok će, zahvaljujući konekciji sa Istanbulom, Tivat biti povezan sa čak 80 svjetskih destinacija, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

Iz Aerodroma Crne Gore su saopštili da su tradicionalnim pozdravom vodenih topova, na tivatskom aerodromu dočekani putnici prve, nove avio-linije kompanije Turkish Airlines od Istanbula do Tivta.

„Let traje oko dva sata, a već danas bukirano je 80 odsto karta zbog čega će Turkish Airlines izvjesno, povećati broj planiranih sedmičnih rotacija. Zahvaljujući konekciji sa Istanbulom, Tivat će biti povezan sa čak 80 svjetskih destinacija“, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Goran Jandreoski, kazao je da je za crnogorsku kompaniju važno što je Turkish Airlines prepoznao sve mogućnosti povezivanja sa Tivtom.

On je podsjetio da su pregovori o otvaranju nove linije počeli u septembru prošle godine.

“Uspostavljanjem vazdušnog mosta između Istanbula i Tivta ispunjava se i jedna od mojih profesionalnih želja koju sam imao od dolaska u Crnu Goru. Zahvalni smo i Ministarstvu kapitalnih investicija koje je, kao resorno, podržalo ovaj projekat”, poručio je Jandreoski na svečanosti povodom slijetanja prvog aviona Turkish Airlinesa iz Istanbula.

Generalni direktor Turkish Airlinesa, Bilal Eksi, ocijenio je da se danas obilježava važan događaj kako za Crnu Goru tako i za tursku avio-kompaniju.

“Zadovoljstvo mi je što smo se sreli u jednoj od najljepših zemalja na Balkanu, Crnoj Gori, i što osim linije ka Podgorici, koja je otvorena 2010. godine, našoj mreži dodajemo još jednu divnu destinaciju – Tivat, i na taj način učvršćujemo veze sa ovom lijepom zemljom. Srećni smo što ćemo od sada biti u mogućnosti da i Tivat spojimo sa više od 80 destinacija, preko Istanbula i to letovima koji ne traju duže od tri sata”, rekao je Eksi.

On je rekao da letove ka biseru Bokokotorskog zaliva – Tivtu počinju sa tri leta sedmično.

“Međutim, povećanjem broja frekvencija između dvije zemlje, planiramo i povećanje broja letova ka Crnoj Gori. Vjerujemo da uz prirodne ljepote i turistički potencijal Tivta imamo mogućnost za povećanje kapaciteta kako sa domaćim, tako i sa putnicima iz inostranstva. Za ovu liniju vlada veliko interesovanje i već je ispunjeno 80 odsto rezervacija, pa tri leta sedmično neće biti dovoljna. Vjerujem da ćemo u narednom periodu povećati broj letova za Tivat”, naglasio je Eksi.

Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, ocijenio je da se danas piše istorija lijepih odnosa između dvije države.

“Crna Gora je jedna od najbrže rastućih destinacija i naš prioritet je da privučemo što više turista sa različitih krajeva svijeta. Srećni smo što je u našu vazdušnu luku danas sletio avion prestižne kompanije kao što je Turkish Airlines. Vjerujem da ćemo na ovaj način unaprijediti ukupne biletarne odnose. S obzirom na to da postajemo sve značajnija turistička destinacija na globalnom nivou, vjerujem da će ova saradnja biti jedna od uspješnih priča na putu pozicioniranja Crne Gore kao uspješne turističke destinacije”, naglasio je Ibrahimović.

Ambasadorka Turske u Crnoj Gori, Songul Ozan, je ocijenila da se otvaranjem novih avio-linija jača ukupna bilateralna saradnja.

“Ovo je prelijepa zemlja u kojoj ljudi, bez obzira na etničko porojeklo, žive u miru i blagostanju. Sa druge strane, naši državljani iz Istanbula, Izmira ili Burse imaju svoje rođake koji žive ovdje. Crna Gora i Tirska jačaju saradnju, a ovo je jedan od primjera i vjerujem da će tako povećati broj turista koji će iz svijeta dolaziti u Crnu Goru”, rekla je Ozan.

Turkish Airlines leti ka 129 zemalja, a Tivat je 340. svjetska destinacija koja je uključena u njihovu mrežu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS