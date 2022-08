U Herceg Novom ispunjena očekivanja za sezonu

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Očekivanja i prognoze u vezi sa turističkom sezonom u Herceg Novom do sada su ispunjene, saopštili su iz lokalne Turističke organizacije (TO) i dodali da se nadaju da će tako biti i u postezoni za koju vlada veliko interesovanje.

“Zbog trenutne situacije u svijetu, ali i činjenice da smo trenutno iznad projekcije Vlade od 70 do 75 odsto prometa iz 2019. godine, zadovoljni smo ostvarenim. Nadamo se da će i ovaj finiš špica sezone pratiti pozitivan trend i da će se isti preliti i na period postsezone”, kazali su agenciji Mina-business iz hercegnovske TO.

Oni su dodali da su trenutno blizu nivoa turističkog prometa kada je u pitanju kolektivni smještaj, dok je u individualnom ostvareno 85 odsto iz 2019. godine, koja se uzima za uporednu.

„Činjenica je da je naš grad zbog rusko-ukrajinskih sukoba ostao bez jednog jako bitnog tržišta, koje je, nakon tradicionalno najjačeg tržišta regiona, bilo drugo na listi ukupnih dolazaka i noćenja”, rekli su iz TO Herceg Novi.

Oni su saopštili da u Opštini Herceg Novi trenutno boravi 30,39 hiljada gostiju, jedan odsto manje nego u istom periodu prošle godine godine. Od tog broja, stranaca je 29,56 hiljada, a domaćih 834.

U hotelima odmara 8,13 hiljada turista, u domaćinstvima 22,17 hiljada, a u auto-kampovima 85 gostiju. U hostelima na području Herceg Novog nema prijavljenih gostiju.

Iz TO su kazali da najveći broj gostiju dolazi iz Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Rusije, Njemačke, Poljske i Mađarske, za kojima slijede Francuska, Ukrajina, Velika Britanija, Holandija i Austrija.

Oni su dodali i da su, prema informacijama koje dobijaju, hotelijeri i restorateri zadovoljni dosadašnjim finansijskim efektima sezone.

“Kada govorimo o nama zanimljivim tržištima i onome na šta je stavljen akcenat u prethodnom periodu, tržište Zapadne Evrope bilježi rast, posebno Njemačka. Sa druge strane, najveći negativni trend imamo sa tržišta Rusije, koje je i dalje treće po snazi u ukupnom prometu, međutim ove godine sa značajno manjom razlikom nego prošlih”, rekli su iz TO Herceg Novi.

Oni su dodali da se uporedbom podataka o naplati boravišne takse u periodu od 1. januara do 15. avgusta ove, prethodne i 2019. godine, može vidjeti da je ona najveća sada. Naplata je u odnosu na 2019. godinu veća 1,65 odsto, a u poređenju sa prošlom 40,54 odsto.

“Kad je u pitanju prihod od turističke takse za period od 1. januara do 15. avgusta, on je ove godine veći 30,36 odsto nego 2019, ali je 4,07 odsto manji nego prošle”, rekli su iz TO Herceg Novi.

Naplata prihoda od članskog doprinosa manja je 15,68 odsto ove godine u odnosu na 2019, ali je 165,38 odsto veća nego prošle.

Iz TO Herceg Novi su saopštili i da je popunjenost smještajnih kapaciteta trenutno odlična, kako u kolektivnom, tako i u privatnom smještaju, o čemu svjedoči brojno stanje koje se obrađuje svake sedmice.

“Prema najavama, rezervacijama i interesovanju koje vlada, možemo da očekujemo odličnu postsezonu, s obzirom na informacije da sve do 31. oktobra vlada veliko interesovanje za našu destinaciju”, kazali su iz TO Herceg Novi.

