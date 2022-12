Sve spremno za zimsku sezonu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – U kolašinskom ski-centru 1600 sve je spremno za početak zimske turističke sezone, samo još nedostaje snijeg, saopštio je njegov direktor, Bojan Medenica.

“Na današnji dan sve je završeno, bili smo spremni i prije deset dana, ali moramo da čekamo snijeg i gledamo u nebo”, rekao je Medenica za TVCG.

Nažalost, kako je naveo, i dalje nemaju vještačko osnježavanje.

“Da imamo topove, mi bi već 1. decembra mogli da počnemo sezonu. Nadam se da ćemo naredne godine imati spreman sistem za vještačko osnježavanje”, kazao je Medenica, prenosi portal RTCG.

On očekuje da će se otvaranje prve dionice auto-puta pozitivno odraziti na posjetu tokom ove sezone.

“Siguran sam da će ova sezona biti bolja od prethodne”, ocijenio je Medenica i poručio da su cijene u odnosu na prošlu godinu neznatno veće.

Ski pas za odrasle je 20, a za djecu 14 EUR dnevno.

