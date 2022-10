Nastavljaju da promovišu izletišta i pješačke staze

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Budve nastavlja da promoviše izletišta i pješačke staze na ostrvu Sveti Nikola, pa je i ovog vikenda organizovan besplatan prevoz za oko 100 ljubitelja prirode i aktivnog odmora.

Iz TOB-a je saopšteno da su novu uređenu pješačku stazu ovog vikenda prošli brojni Budvani, ali i turisti koji trenutno borave u gradu.

„Važno je podsjetiti da je staza markirana standardnim crveno-bijelim oznakama, prokrčena, a na nekim dijelovima i uređena drvenim stepenicama, kao i odmorištima. Počinje od obale mora i pruža se sve do najviše tačke na ostrvu, a karakterišu je brojni vidikovci“, navodi se u saopštenju.

Savjetnik za kulturu u Opštini Budva, Predrag Zenović, kazao je da veliki dio građana, koji je odrastao i živi u Budvi, nije do sada imao priliku da doživi ostrvo iz ove perspektive, prenosi CGNews.

„Drago mi je da vlada ovako veliko interesovanje za posjetu ostrvu na ovaj način i zaista sve pohvale Turističkoj organizaciji koja je ovako nešto omogućila. Zaista lijepo organizovan događaj i smatram da ove ture treba organizovati redovno“, rekao je Zenović.

On je podsjetio da Budva zaista ima potencijala za aktivni turizam zahvaljujući atraktivnom zaleđu i ruralnim sredinama sa fenomenalnim vidikovcima.

TO Budva planira, i u narednom periodu, u skladu sa vremenskim uslovima, da organizuje upoznavanje mještana i turista, sa nekada omiljenim izletištem svih Budvana, sa čijih vidikovaca se pruža sasvim drugačiji pogled na Budvu i gdje je moguće vidjeti srnu ili zeca.

