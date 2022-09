Đurović: Raskid ugovora sa Northstarom loša poruka za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Crnu Goru je poražavajuće što je kompanija Northstar zatražila raskid ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta na Luštici za gradnju hotela Ritz-Carlton, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Ovo je poražavajuće za Crnu Goru i dokaz da moramo pod hitno da radimo na investicionom ambijentu. Ovo je jedna jako loša poruka. Od 2009. godine mi za ovu investiciju, koja je više stotina miliona i gdje dovodimo jedna brend kao što je Ritz-Carlton, nijesmo stvorili takav investicioni ambijent da to omogućimo“, rekao je Đurović na sjednici Vlade.

Vlada je razmatrala Informaciju o obavještenju o raskidu ugovora o dugoročnom zakupu zaključenom između Vlade i konzorcijuma Northstar i Eques Capital Limited. Ugovor je potpisan prije 13 godina, a stupio je na snagu prije deset godina.

Đurović je pozvao ljude koji su predstavnici te renomirane kompanije da sjednu i pokušaju da nađu dogovor.

„Mi imamo dosta brendova u hotelijerstvu i ponosni smo na njih, ali mislim da bi Ritz-Carlton i te kako doprinio kvalitetu turističke ponude naše države. Ali, ovo je jedna loša poruka i dokaz da je svih prethodnih godina rađeno na tome da do ove investicije ne dođe“, dodao je Đurović.

On smatra da je Crna Gora kao destinacija na gubitku.

„Nadam se da nam se ovakva situacija više nikada ni sa jednim investitorom neće desiti. Moj savjet i apel je da kada ulazimo u ovakve projekte, koji zahtijevaju angažovanje Vlade i svih ministara, da prije nego što uđemo u ove priče provjerimo da li je ova država sposobna da isporuči to što treba da isporuči investitorima“, poručio je Đurović.

On je apelovao da svi treba da rade kako bi se stvorio investicioni ambijent u kojem će investicije biti sigurne i gdje će se dogovori poštovati.

„Nama su ti brendovi prijeko potrebni“, naveo je Đurović.

Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, rekao je da ovo nema veze sa 43. vladom, “a da budemo pošteni ni sa 42”.

„Problem je što institucije sistema, računajući Vladu Cren Gore, ne funkcionišu“, poručio je Abazović, navodeći loše primjere hotela Galeb i As.

