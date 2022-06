Crna Gora privlačna destinacija za digitalne nomade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), u okviru promocije naše zemlje kao atraktivne destinacije za digitalne nomade, domaćin je predstavnicima zajednice digitalnih nomada i influensera iz ove oblasti, koji do četvrtka borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

“Pored prirodnih ljepota Crne Gore, kulturno istorijskih znamenitosti, raznovrsne gastronomske ponude i pristupačnih cijena, digitalni nomadi imaju priliku da uživaju i u značajnoj ponudi zajedničkih prostora za život i rad, koji najčešće okupljaju upravo osobe koje svoje poslove obavljaju korištenjem digitalne tehnologije i rade na daljinu”, navodi se u saopštenju.

Prvi susret sa Crnom Gorom influenseri, čija je posjeta počela u subotu, ocjenjuju kao vrlo pozitivan.

Louie Abalon, poznatija pod imenom Aveloveinit je izgradila popularni YouTube kanal na kom promoviše destinacije dok putuje svijetom i upoznaje lokalne kulture.

“Prvi put sam u Crnoj Gori i oduševljena onim što sam do sada vidjela, jer fotografije ne mogu da dočaraju ljepotu njene prirode. Durmitor me posebno ostavio bez daha i jedva čekam da vidim druge djelove zemlje”, kazala je Abalon.

Crna Gora je impresionirala i njenog kolegu digitalnog nomada Johny Jen (Johnny FD) koji na YouTube kanalu sa preko 250 hiljada pratilaca promoviše destinacije i daje praktične savjete.

“Nijesam mogao ni da pretpostavim da je Crna Gora ovako lijepa zemlja. Radujem se ostatku boravka i upoznavanja destinacije”, rekao je Jen.

Tokom narednih dana grupa digitalnih nomada i influensera će obići Cetinje, Budvu, Tivat, Nacionalni park (NP) Skadarsko jezero i Podgoricu, a u srijedu će biti organizovana i konferencija na kojoj će biti riječi o pozicioniranju Crne Gore kao destinacije atraktivne za digitalne nomade.

Studijska posjeta digitalnih nomada i influensera, realizuje se uz podršku NEST Coworking, Montenegro Digital Nomads Collective, Glavnog grada, kao i nacionalne avio kompanije Air Montenegro.

