Crna Gora među finalistima za prestižnu nagradu Travel Gossip Awards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se našla među finalistima za prestižnu nagradu britanskih turističkih agenata Travel Gossip Awards 2023, u kategoriji Omiljena skrivena destinacija, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Riječ je o prestižnom događaju Travel Celebration, u okviru kojeg turistički agenti iz Velike Britanije putem online platforme Travel Gossip glasaju za najpoželjniju destinaciju.

U trci za ovom titulom, Crna Gora takmiči se sa destinacijama kao što su Halkidiki, Kostarika, Britanska Kolumbija i Sveti Vinsent i Grenadine.

„Dodjela prestižnih nagrada Travel Gossip-a, The Travel Celebration će se održati 28. marta naredne godine u Londonu, u saradnji sa Gold Medal, Pure Lukuri, Cruise Plus i Incredible Journeis“, navodi se u saopštenju.

Ta nominacija, kako se dodaje, doprinosi unapređenju imidža i promociji Crne Gore kao turističke destinacije u Velikoj Britaniji, budući da je Travel Gossip specijalizovana platforma koja putem društvenih mreža, e-marketinga i road show-a okuplja hiljade turističkih agenata i turoperatora sa ovog tržišta.

„Da se naša zemlja u Evropi pozicionira kao atraktivna turistička destinacija, potvrđuju i podaci Evropske komisije za putovanja (ETC), prema kojima se Crna Gora našla na drugom mjestu liste TOP 5 najbolje ocijenjenih destinacija u periodu od oktobra oktobra 2021. do septembra“, rekli su iz NTO-a.

Glasanje je u toku i traje do 29. januara naredne godine, u okviru kojeg turistički agenti iz Velike Britanije mogu birati svoje favorite putem linka: https://travelgossip.evessiocloud.com/live/en/page/voting

