Turizam u Evropi otporan uprkos brojnim izazovima

Podgorica, Prag, (MINA-BUSINESS) – Turizam u Evropi je uspješno izdržao još jedno izazovno ljeto, ali će neizvjesna zima, naziruća recesija i sve veća inflacija imati uticaj na potrošnju i turističku potražnju, ocijenjeno je na sjednici Generalne skupštine Evropske komisije za putovanja (ETC).

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO), učestvovala je u Pragu u radu te sjednice, koja je održana paralelno sa Evropskim turističkim forumom, u organizaciji češkog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU).

Kako je saopšteno iz NTO-a, sjednicu, kojoj je prisustvovalo preko 30 predstavnika zemalja članica, otvorio je predsjednik ETC-a, Luís Araújo, koji se zahvalio predstavnicima Češke kao domaćinima sjednice i istakao da mu je čast što su se u Pragu zajedno okupili najveći stručnjaci iz oblasti turizma.

“U ETC-u smo posvećeni tome da osiguramo da evropski sektor putovanja uspješno prebrodi globalne uticaje u ovoj godini. Tokom pandemije, turistički sektor se pokazao kao otporan i veoma prilagodljiv. Dok se suočava sa novim izazovima, uvijek sam vjerovao da će evropski turizam nastaviti da se razvija, prihvatajući nova održiva i digitalna rješenja za putovanja”, rekao je Araújo.

Izvršni direktor češke organizacije za turizam, CzechTourism, Jan Herget, je saopštio da je Evropa bezbjedno mjesto za turiste kao i da je Češka otvorena za partnerstva u prevazilaženju brojnih izazova sa kojima se turizam susreće u posljednje vrijeme.

Prema podacima ETC, turizam u Evropi je uspješno izdržao još jedno izazovno ljeto, imajući u vidu da su inflacija i nedostatak radne snage prijetili da ugroze oporavak.

Avio-kompanije su dobro poslovale, a broj letova u avgustu niži je samo 11 odstou odnosu na 2019. godinu. Ohrabrujući podaci ukazuju na pozitivne trendove do kraja tekuće godine, a očekuje se da će u Evropi biti ostvareno blizu 75 odsto dolazaka u odnosu na 2019.

Istovremeno, neizvjesna zima, recesija koja se nazire, sve veća inflacija širom Evrope imaće uticaj na potrošnju i turističku potražnju. Očekuje se da će se time potpuni oporavak samo odložiti, ali se neće prekinuti.

„Tokom diskusije, ocijenjeno je da je sukob u Ukrajini izazvao neujednačen oporavak turizma širom Evrope. Najveći pad turističkih dolazaka, od oko 40 odsto u odnosu na 2019. godinu, bilježe baltičke i zemlje istočne Evrope, koje se graniče sa Rusijom ili Ukrajinom“, dodaje se u saopštenju.

Sjednici je prvi put, kao nova članica ETC, prisustvovala predstavnica iz Ukraijne, što je ujedno bila prilika da članovi iz prve ruke čuju kako se turizam u toj zemlji odvija u ratnim uslovima.

Pored toga što su ekonomski i geopolitički rizici bili glavna tema sjednice, posebna pažnja bila je posvećena najnovijim trendovima u turizmu, koje su predstavili pridruženi partneri ETC, uključujući Airbnb, Google, Crowdriff, Sojern i Expedia.

ETC je osnovana 1948. sa sjedištem u Briselu, a uz nacionalne evropske turističke organizacije okuplja i pridružene članice iz privatnog sektora, odnosno agencije, prevoznike, globalne online platforme i druge pružaoce usluga u turizmu.

Glavni cilj ETC-a je unapređenje turističkih politika na nivou Evrope, te dalja promocija Evrope kao vodeće svjetske turističke destinacije.

