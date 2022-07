Turistički poslenici na sjeveru posebno zadovoljni sezonom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički poslenici na sjeveru posebno su zadovoljni turističkom sezonom, saopštila je predstavnica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Milena Vujović.

Ona je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazala da Žabljak i Kolašin bilježe veći broj turista u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

„Veći broj turista bilježi i Tivat, a kada je riječ o sezoni u cijeloj zemlji, zabilježen je rast od 63 odsto u odnosu na prošlu godinu i ostvarenje od 96 odsto u odnosu na 2019“, precizirala je Vujović.

Kako je kazala, u Crnoj Gori je prošlog petka boravilo 143 hiljade turista, što je nešto više u odnosu na prošlu godinu i 84 odsto u odnosu na rekordnu 2019, prenosi portal RTCG.

”Od početka godine bilježimo značajan rast broja gostiju. Tako od početka maja do prošlog petka u prosjeku bilježimo rast od 63 odsto u odnosu na prošlu godinu i ostvarenje od 96 odsto u odnosu na 2019. To nam govori da je predsezona bila uspješna i da je sezona dobra”, poručila je Vujović.

Kada je riječ o hotelskom smještaju, bilježi se ogroman rast broja turista.

“Tako sada u crnogorskim hotelima odmara 38 hiljada turista, što je šest odsto više u odnosu na 2019. godinu”, precizirala je Vujović.

Ona je navela da skoro sve opštine bilježe rast gostiju u odnosu na prošlu godinu.

Vujović je istakla da ih posebno raduje što je sjever tako posjećen.

Za sada je prihodovano 1,4 miliona EUR, što je rast od 35 odsto u odnosu na prošlu godine.

Vujović smatra da je ove godine manje neprijavljenih gostiju.

“Prema podacima Centralne banke (CBCG), za sada je prihodovano oko 45 miliona EUR, što je rast od 86 odsto u odnosu na prošlu godinu i ostvarenje od 96 odsto u odnosu na 2019”, rekla je Vujović.

Ona je najavila da čekaju zvanične podatke Monstata, na osnovu kojih će imati uvid u pravo stanje.

“Budva je u jednoj sedmici bilježila pad od 22 odsto. Ona je u jednom trenutku bila i najposjećenija. Trenutno je na drugom mjestu nakon Ulcinja”, objasnila je Vujović.

Struktura gostiju je, kako je kazala, znatno izmijenjena.

“Pored turista iz regiona, najveći broj turista je iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke. Imamo izuzetan broj turista iz Izraela, što je važno za Crnu Goru”, zaključila je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS