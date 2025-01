Turistička ponuda Crne Gore predstavljena na sajmu u Njujorku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička ponuda Crne Gore predstavljena je na sajmu turizma Travel & Adventure Show u Njujorku, koji je bio prilika da se potencijalnim turistima i ključnim partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država i svijeta približe ljepote i raznovrsne mogućnosti za odmor.

Crnogorsku delegaciju na sajmu, koji je počeo u subotu, a završava danas, predvodila je ministar turizma Simonida Kordić, državni sekretari Vuk Žižić i Petar Drašković i savjetnik direktorice Nacionalne turističke organizacije (NTO), Amel Dedeić.

“Sajam turizma u Njujorku izuzetno je značajan za Crnu Goru, jer pruža jedinstvenu priliku za predstavljanje turističkih potencijala naše zemlje na jednom od najvećih i najdinamičnijih turističkih tržišta na svijetu. Ove godine smo odlučni da dodatno ojačamo prisustvo i povećamo prepoznatljivost Crne Gore među američkim turistima i partnerima“, rekla je Kordić.

Ona je dodala da je cilj da se Crna Gora pozicionira kao nezaobilazna destinacija za američke turiste koji traže autentična iskustva, visok nivo usluge i nezaboravne doživljaje.

„Značaj sajma predstavlja i to što su u Njujorku smještena sjedišta najvećih međunarodnih organizacija, čiji su predstavnici na našim zajedničkih sastancima iskazali spremnost za saradnju i pružanje podrške razvoju crnogorskog turizma i diverzifikacije naše ekonomije”, poručila je Kordić.

Dedeić je ukazao na potencijal koji ima tržište SAD, kao i na sve veće interesovanje američkih turista kada je u pitanju Crna Gora kao turistička destinacija.

“Prema podacima Monstata, u Crnoj Gori smo tokom 11 mjeseci prošle godine imali preko 52 hiljade turista, što je rast od devet odsto u odnosu na 2023. godinu i 48 odsto u poređenju sa 2019. godinom. Američki turisti su ostvarili 226,84 hiljade noćenja, što je 12 odsto više nego u 2023. godine i čak 87 odsto više nego u 2019. godini“, precizirao je Dedeić.

On je kazao da će NTO, prepoznajući potencijal tog tržišta, imati i druge promotivne aktivnosti ka njemu.

Blogerka i vlasnica turističke agencije WOWCATIONS, Eartha Franklin, posjetila je crnogorski štand i poručila da će sljedeće ljeto posjetiti Crnu Goru.

“Iskreno sam oduševljena što sam vidjela Crnu Goru na sajmu. Mislim da ova zemlja ima toliko toga da ponudi i da je privlačna turistima iz SAD. Toliko sam toga čula lijepog o Crnoj Gori da jedva čekam da je obiđem. Jedna od mojih omiljenih video kreatorki stalno izbacuje na svom profilu predivna mjesta iz Crne Gore. Sljedeće ljeto Crna Gora je moj izbor“, poručila je Frankin.

Predstavnica turističke agencije Envoy Adventure, Dina Amin, kazala je da je imala priliku da posjeti Crnu Goru, ali je u njoj boravila samo jedan dan.

„Ipak, ta zemlje me je iznenadila za tako kratko vrijeme. Posjetili smo Gospu od Škrpjela i očarana sam tim mjestom. Ipak, najveći utisak su na mene ostavili ljudi, njihova toplina i iskrenost“, saopštila je Amin.

Travel & Adventure Show jedan je od najvažnijih događaja u svijetu turizma, poznat po tome što je povezao preko 2,1 miliona zaljubljenika u putovanja sa više od 4,5 hiljada jedinstvenih turističkih brendova. Ove godine, posjetioci su imali priliku da otkriju više od 250 top destinacija i tura iz cijelog svijeta, uz podršku stručnjaka za planiranje i rezervaciju putovanja.

Organizatori su saopštili da je ove godine zabilježeno preko 27 hiljada posjetilaca, koji su uživali u predavanjima o najnovijim trendovima u turizmu, susretima sa poznatim ličnostima poput Fila Keogana, domaćina emisije The Amazing Race, spisateljice Polin Fromer i urednika CBS Travel News-a Pitera Grinberga.

Na štandu NTO ponudu su predstavili Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera, lokalne turističke organizacije Budve, Kotora, Tivta, Herceg Novog, Gusinja, Rožaja, HG Montenegro Stars, turističke agencije Gold Travel, Montenegro Adventure i Monte Vista DMC.

