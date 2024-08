Turisti oduševljeni dočekom na graničnom prelazu Dobrakovo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i kompanija One Crna Gora, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, uspješno su završili kampanju Poveži se sa Crnom Gorom na graničnim prelazima.

Kampanja je obuhvatila dva granična prelaza Debeli brijeg, u trajanju od mjesec, i Dobrakovo, u periodu od 16. jula do 31. avgusta.

Iz NTO-a je saopšteno da je kampanja Poveži se sa Crnom Gorom bila usmjerena na pružanje toplog dočeka turistima uz prigodne poklone i informacije o destinaciji, čime je dodatno unaprijeđeno iskustvo gostiju na ulasku u Crnu Goru.

Tokom trajanja kampanje, turisti su na ovim graničnim prelazima dočekivani uz osvježenje i promo poklone, među kojima su bile i jednodnevne kartice sa pet gigabajta (GB) interneta kompanije One, voda koju je donirala kompanija Aqua Bianca i pokloni koje je pripremila NTO, prenosi Mediabiro.

Ovaj izraz dobrodošlice bio je ne samo gest gostoprimstva, već i korak ka afirmaciji Crne Gore kao poželjne turističke destinacije u Evropi i svijetu.

Kampanja je, takođe, uključivala i organizaciju nagradne igre, u kojoj su turisti mogli da učestvuju, dodatno ih motivišući da istraže sve što Crna Gora nudi.

Za sam kraj kampanje, NTO, zajedno sa svojim marketing partnerom, kompanijom One, organizovala je poseban doček putnika uz dijeljenje vrijednih i utješnih nagrada.

Predstavnica NTO, Dragica Rašković, izrazila je veliko zadovoljstvo reakcijama turista i domaće javnosti na kampanju Poveži se sa Crnom Gorom.

„Glavni cilj ove kampanje bio je unapređenje iskustva turista, i sa ponosom mogu reći da su sve reakcije bile izuzetno pozitivne. Ovaj projekat ne samo da je podigao kvalitet dočeka naših gostiju, već je i potvrdio posvećenost Crne Gore u stvaranju boljeg turističkog iskustva. Nadamo se da ćemo naredne godine, uz dodatnu podršku drugih institucija, proširiti ovu aktivnost na druge granične prelaze naše zemlje, kako bi što veći broj turista mogao da doživi srdačnu dobrodošlicu koja odražava gostoprimstvo, duboko ukorijenjeno u našoj tradiciji”, poručila je Rašković.

Samostalni policijski inspektor Duško Veličković, ispred Sektora granične policije Uprave policije, je kazao da je kampanja na graničnim prelazima protekla odlično, te da je ovo pravi način da pokažemo naše gostoprimstvo.

“Zadovoljni smo kako je protekla kampanja i nadamo se da će biti još ovakvih inicijativa. Kao što znate, frekvencija putnika na graničnim prelazima uslijed ljetnje turističke sezone je na visokom nivou i ovakve akcije nam mogu poslužiti da umanjimo negativne efekte gužvi, koje su sastavni dio sezone. I ove godine smo imali povećanu frekvenciju putnika tokom jula i avgusta, te nam je drago što je kampanja realizovana u tom periodu”, kazao je Veličković.

Iz kompanije One su poručili da su izuzetno ponosni uspjehom kampanje Poveži se sa Crnom Gorom.

Menadžerka za razvoj proizvoda, Ljubica Popović, je poručila da su i reakcije korisnika njihovih usluga bile vrlo pozitivne.

”Baš kako što i slogan kampanje sugeriše, mi smo uspjeli da ostvarimo svoj cilj – da gostima Crne Gore poželimo iskrenu dobrodošlicu. Važan dio kampanje činila je naša želja da omogućimo kvalitetnu komunikaciju. Na toj liniji kompanija One je zainteresovanim turistima tokom više od mjesec omogućavala jednodnevni besplatni internet, već od prvog kontakta sa destinacijom. A da bismo uspješno obilježili njen završetak – kroz našu grebalicu omogućili smo još nagrada za dodatnu udobnost njihovog putovanja i boravka u našoj državi. One Crna Gora je još jednom, kao tehnološki lider, pokazala da je One mreža na koju turisti, baš kao i crnogorski turizam, mogu da računaju”, zaključila je Popović.

Bračni par iz Bosne i Hercegovine, koji je osvojio produženi vikend za dvoje u hotelu Slovenska plaža, posebno je iznenađen toplom dobrodošlicom na graničnom prelazu Dobrakovo.

Oni su poručili da je Crna Gora uvijek željena destinacija, kojoj se rado vraćaju, te su prijatno iznenađeni osvojenom nagradom.

Turista iz Srbije, poručio je da je ovaj doček jako lijep gest na samom ulazu u zemlju, a da u Crnu Goru dolazi često, te je ona i ove godine njegov izbor za ljetovanje.

