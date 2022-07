Turisti iz Francuske i Luksemburga Luxair-om stigli u Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Avion luksemburške avio-kompanije Luxair pun turista iz Luksemburga i Francuske sletio je danas u Podgoricu, saopšteno je iz Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu.

Predsjednica Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu, Fetija Kalač, koja je zaslužna za avio povezanost dvije države, kazala je da je nastavak linije dokaz da su ozbiljni u svojim namjerama.

“I da želimo da doprinesemo rentabilnosti ove linije, na način da omogućimo i jednima i drugima da lete uz malo novca”, kazala je Kalač.

Ona je istakla da je uloga matice ključna kada je dijaspora u pitanju.

“Mi pronosimo poruku Crne Gore i slavimo crnogorsku zastavu daleko od svoje zemlje, ali isto tako očekujemo snažnu podršku crnogorskih vlasti i prepoznavanje kvalitetnih projekata koji su od značaja prvenstveno za našu maticu, ali i za iseljenike u Luksemburgu i šire”, rekla je Kalač.

Udruženje će, prema njenim riječima, nastaviti da pomaže crnogorskom turizmu i da animira goste iz Zapadne Evrope da posjete Crnu Gorz.

Avioni kompanije ,,Luxair” će letjeti za Podgoricu do 24. septembra dva puta nedjeljno srijedom i subotom.

Na liniji Tivat – Luksemburg – Tivat letjeće do 1. oktobra, utorkom i subotom.

