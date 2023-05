Trostruko priznanje za kampanju Crnogorskog Telekoma na CIM Forumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kampanja Crnogorskog Telekoma, 5G za početnike, sa našim poznatim glumcem Petrom Strugarom u glavnoj ulozi, osvojila je čak tri priznanja na nedavno završenom CIM Forumu u Kotoru.

Kampanja koju je osmislila kreativna agencija Saatchi & Saatchi Skopje iz Makedonije i koja na duhovit način odgovara na najčešća pitanja i nedoumice o 5G mreži na najvećem okupljanju predstavnika kreativnih industrija u zemlji osvojila je prvo mjesto u kategoriji Društvene mreže i influenseri /Social media & Influencer/, kao i nagrade u kategorijama Kreativna strategija /Creative strategy/ i Kreativna upotreba medija /Creative use of media/.

“Šta znači minimalno kašnjenje u mreži, Petar Strugar pokazao je u prvom videu kampanje, koji je odmah skrenuo pažnju javnosti kako na mrežama tako i u tradicionalnim medijima”, navodi se u saopštenju.

Gigabitne brzine bile su tema sljedećeg nastavka, dok je iskustvo uživanja u Ultra HD sadržaju opisano u trećem videu.

Najveća pokrivenost 5G mrežom Telekoma Strugar je dočarao u predzadnjem videu, a kako izgleda puni kapacitet 5G mreže objasnio je na samom kraju kampanje.

Rukovodilac za razvoj proizvoda i brend menadžment u Telekomu, Gordana Spahić, kazala je da je Crnogorski Telekom u prethodnom periodu značajno ulagao u infrastrukturu, u skladu sa njihovom misijom da grade digitalno društvo u najpozitivnijem mogućem smislu, budući da razumiju koliko je važno da svi budu povezani i da na pravi način dožive njihov osnovni cilj – da Crna Gora uvijek ide u korak sa najnovijim dostupnim tehnologijama.

“Zato nam je bilo važno da naši korisnici našu najnoviju tehnologiju, kojom u ovom trenutku pokrivamo preko 76 odsto populacije, dožive na pravi način. Jednostavno objasniti, zabavno prikazati i naći pravog promotera 5G mreže Crnogorskog Telekoma – pokazalo se kao odličan recept“, rekla je Spahić.

Ona je objasnila da su digitalni kanali komunikacije, koji uključuju i društvene mreže, danas velika prilika ali i izazov za razvoj brenda, a Telekom je sa Saatchijem pokazao na koji se način oni mogu efikasno koristiti.

„Kako na društvenim mrežama imamo sve veći broj korisnika, tako je sve više brendova koji nastoje pridobiti njihovu pažnju. Sveobuhvatne promjene u navikama konzumacije sadržaja – kada je sve uvijek dostupno – dovele su do sve brže i intenzivnije ‘degustacije’ različitih formata sadržaja, što je vezano sa njegovom hiperprodukcijom”, navela je Spahić.

Prema njenim riječima, doći do sadržaja koji je u takvom kontekstu postigao da ga korisnici u 97 odsto slučajeva pogledaju do kraja (97 odsto completion rate za video od 30 sec), zaista je veliki uspjeh.

Telekom i Saatchi nastavili su uspješnu saradnju sa Strugarom i u novoj kampanji, kojom promovišu ljeto u znaku interneta i koliko je zapravo važno da budemo povezani čak i kada smo na ljetovanju.

Izvršna direktorica agencije Saatchi & Saatchi Skopje, Jelena Vekić, rekla je da je njihova agencija Saatchi & Saatchi Skopje, koja je dio Publicis Grupacije Skopje, već četiri godine kreativna i marketing agencija Crnogorskog Telekoma, i u tom periodu su zajedno kreirali brojne uspješne kampanje.

“Kampanja za predstavljanje 5G mreže Telekoma bila je komunikacijski izazov zbog kompleksnosti tehnologije, velike količine tehničkih detalja i stručne terminologije koja se koristi u tom kontekstu, dok smo sa druge strane imali želju da publiku zaintrigiramo na jedinstven način“, navela je Vekić.

Izazov je dao odličan rezultat.

„Razmišljali smo kako da ‘prevedemo’ 5G tehnologiju na svakodnevni jezik, i tako se rodila ideja za kampanju 5G za početnike – video serijal za društvene mreže u kojem Petar Strugar na njemu svojstven i duhovit način predstavlja osnovne odlike 5G mreže. Videa su odmah postala apsolutni hit! A sada je stiglo i priznanje na CIM Forumu, što nas posebno raduje i čini ponosnima“, rekla je Vekić.

Nagrade su dobitnicima uručile izvršna direktorica CIM Foruma, Kristina Gačević i kreativna direktorica Foruma, Sandra Vujović, a članice žirija bile su kreativna direktorica IF McCann Grupe iz Beograda, Jana Savić Rastovac, Danijela Grbin iz podgoričkog Direct Media i Nevena Kurtović iz Fusion Comunications iz Beograda.

