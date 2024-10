Trgovce ne brinu američke mjere protiv velikih izvoznika nafte

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte pale su više od pet USD po barelu, nakon što je prije sedmicu američka vlada uvela nove sankcije iranskoj trgovini naftom.

Pad je uglavnom podstaknut znakovima da će Izrael izbjeći napad na iransku naftnu infrastrukturu, što je jedna od velikih briga tržišta, prenose SEEbiz.

Ali pad svejedno naglašava koliko trgovci nijesu zabrinuti akcijama koje Sjedinjene Američke Države (SAD) preduzimaju protiv neprijatelja koji su veliki proizvođači nafte, bilo da je riječ o Iranu ili Rusiji. Iako bi se to moglo promijeniti s ishodom izbora 5. novembra, trgovci su trenutno skeptični da će sankcije povećati cijene jer Vašington nastoji zadržati troškove goriva pod kontrolom i uravnotežiti konkurentske prioritete s Kinom, glavnim kupcem iranske nafte, piše Bloomberg.

Mjere protiv Irana od 11. oktobra u suštini znače da SAD može ciljati na bilo koji dio trgovine naftom Islamske Republike i teoretski napadati gotovo svakoga ko se time bavi.

“Naš cilj, i ono što smo vrlo jasno rekli Irancima, jest da ako nastave sa svojom destabilizirajućom aktivnošću i napadima na Izrael, mi ćemo biti spremni nastaviti činiti više”, rekao je zamjenik američkog ministra finansija, Wally Adeyemo.

Ali američki zvaničnici privatno priznaju da postoji nevoljnost da se ciljaju najveći kineski kupci nafte i posrednici iz Emirata koji su pomogli porast izvoza iranske nafte od druge polovine 2019. godine, perioda nedugo nakon što je administracija nekadašnjeg predsjednika Donalna Trumpa ponovo nametnula ograničenja na trgovinu.

Jednostavno rečeno, Vašington ima sredstva da rani Teheran, ali se suzdržao od povlačenja najagresivnijih poluga jer bi to riskiralo nestabilnost tržišta nafte i zakomplikovalo šire spoljnopolitičke ciljeve, prema ljudima koji su direktno upoznati s tim, a koji su zatražili anonimnost razgovarajući o privatnim raspravama.

Ministarka finansija Janet Yellen negirala je da je SAD bio blag prema Iranu i nazvala potez od 11. oktobra potencijalnom “uvertirom” u dodatne mjere.

“Stavili smo stotine i stotine sankcija protiv Irana”, rekla je Yellen ove sedmice.

Iranski izvoz nafte iznosio je prosječno 1,7 miliona barela dnevno u trećem tromjesečju ove godine, što je gotovo dva i po puta više nego u drugoj polovini 2019. godine, prema podacima TankerTrackers.com Inc, koji je nadzirući nacionalne pošiljke koristeći satelitske podatke godinama. Niti su očito bili spriječeni čak i kada je postojala zabrinutost da bi Izrael mogao napasti naftna postrojenja Islamske Republike.

Povećanje se dogodilo jer su se američki zvaničnici usredsredili na mjere koje bi dodatno otežale iranski snabdjevni lanac – povećavajući troškove poslovanja u zemlji – dok su ostali oprezni u pogledu radnji koje bi ograničile izvoz.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS