Trgovački sektor podržao rast Wall Streeta

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak Dow Jones i S&P 500 porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima nekoliko trgovačkih lanaca, dok je Nasdaq indeks blago pao.

Dow Jones je porastao 0,71 odsto na 34.152 boda, a S&P 500 0,19 odsto na 4.305 bodova. Nasdaq indeks oslabio je 0,19 odsto na 13.102 boda, prenosi Hrportfolio.

Rast Dow Jones i S&P 500 indeksa najviše se zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica Walmarta, 5,1 odsto, i Home Depota 4,1 odsto.

Objavivši kvartalne poslovne rezultate, Wallmart je smanjio procjene pada dobiti u ovoj godini, dok je Home Depot nadmašio očekivanja analitičara po pitanju kvartalne prodaje.

I dok je trgovački sektor ojačao, tehnološki je blago pao, nakon znatnog rasta dan prije, što je pritisnulo Nasdaq indeks.

Nakon oštrog pada u prvoj polovini godine, S&P 500 indeks porastao je gotovo 14 odsto od sredine juna, što se, između ostalog, zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa obavila je rezultate za drugo tromjesečje, pri čemu je njihova dobit porasla 9,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period. Prije mjesec i po očekivao se rast zarada od 5,6 odsto.

Pozitivno na tržište posljednjih dana utječe i nada ulagača da će američka centralna banka uspjeti “mekano prizemljiti” ekonomiju, dok oštro povećava kamatne stope kako bi suzbila inflaciju, koja se kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina.

Fed je od marta podigao kamatne stope 2,25 procentnih bodova, a najavljuje i dalja povećanja, što će usporiti rast privrede.

Prema široko prihvaćenoj definiciji, američka ekonomija je već u recesiji jer je u posljednja dva tromjesečja blago pala na kvartalnom nivou.

I na evropskim berzama su cijene dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,36 odsto na 7.536 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,68 odsto na 13.910 bodova, a pariski CAC 0,34 odsto na 6.592 boda.

