Traže od Damjanovića da im odgovori do petka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši zaposleni u Montenegro Airlinesu (MA) tražili su od ministra finansija Aleksandra Damjanovića da im do petka odgovori da li će im država, kao njihov poslodavac, isplatiti dugovanja, jer će od toga zavisiti njihovi dalji koraci.

Oni su danas od 13 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta ponovo blokirali saobraćajnicu ka podgoričkom aerodromu, zbog čega su putnici bili prinuđeni da dio puta prođu pješke, a napravila se i velika kolona vozila, prenosi Pobjeda.

Nekadašnji zaposleni su, pozivajući se na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je ratifikovala i Crna Gora, ukazali da su im uskraćena osnovna prava na socijalno osiguranje, rad, slobodan izbor zaposlenja, pravične i zadovoljavajuće uslove rada i zaštitu od nezaposlenosti, za koja se bore godinu i po.

“U članu 23 Deklaracije stoji da svako ko radi ima pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu koja njemu i njegovoj porodici obezbjeđuje egzistenciju koja odgovara ljudskom dostojanstvu i koja će, ako bude potrebno, biti upotpunjena drugim sredstvima socijalne zaštite. To je još jedno pravo koje nijesmo ostvarili tokom posljednjih sedam mjeseci prije nego što smo bez milosti izbačeni na ulicu”, rekli su bivši zaposleni MA.

Oni su kazali da im je na sastanku u Ministarstvu kapitalnih investicija prije nešto više od mjesec rečeno da imaju razumijevanje za njihovu situaciju te da su inicirali određene aktivnosti kod Ministarstva finansija u vezi neisplaćenih zarada.

Ipak, od tada, iako dva puta sedmično tokom više sedmica blokiraju saobraćajnicu, prvo na pola sata, a odskoro i na sat, apelujući na Vladu da nastave dijalog, povratnih informacija nema.

