Trajektnom linijom Ankona-Bar-Drač u julu prevezeno 650 putnika

Bar, (MINA-BUSINESS) – Novouspostavljenom trajektnom linijom Ankona – Bar – Drač tokom jula je u Crnu Goru doputovalo i iz nje otputovalo oko 650 putnika, podaci su Putničke agencije Barske plovidbe.

Iz te državne kompanije su Vijestima rekli da je Mia prevezla i 160 automobila, 30 kombija/kampera, tri kamiona i oko 30 motora, što zadovoljava njihova očekivanja.

Linija kojom vozi trajekt Mia, u vlasništvu italijanske kompanije Adria Ferri, počela je da radi 9. jula i sezonskog je, eksperimentalnog karaktera sa u prosjeku dva polaska sedmičo.

Direktorica Putničke agencije Barske plovidbe, Sanja Tomašević, kazala je da su zadovoljni postignutim i da ih prije svega čini zadovoljnim činjenica da su uspjeli da povežu Crnu Goru i Italiju.

“Uz veliki napor i angažman pojedinaca uspjeli smo da formiramo liniju koja je eksperimentalnog karaktera, na zadovoljstvo obje kompanije. S obzirom na činjenicu da se putovanja uglavnom bukiraju dosta ranije, što u ovom slučaju nije bilo moguće, možemo smatrati da smo zadovoljni postignutim, posebno sa aspekta primarnog cilja, a to je povezivanja dvije države morskim putem, za koju nas pored ekonomije, veže i dugogodišnja tradicija. Naša je obaveza da u kontinuitetu radimo na iznalaženju rješenja do kupovine sopstvenog broda, pa makar ono bilo i sezonskog karaktera”, rekla je Tomašević.

Ona je navela da je popunjenost kapaciteta broda velika, budući da se na istim putovanjima nalaze i putnici koji idu iz Ankone za Drač i obratno.

Da bi četvoročlana porodica koju čine dvoje odraslih, dijete do nenavršenih 12 godina, i drugo do četiri godine, otputovala i vratila se za desetak dana, zajedno sa svojim automobilom potrebno je izdvojiti od 730 EUR samo za karte.

Te cijene dostupne su na zvaničnom sajtu kompanije Adria Ferri i putovanja tokom avgusta obilježena su kao “visoka sezona”, zbog čega je za njih cijena viša.

Prilikom kupovine putnik dalje bira da li želi da prilikom putovanja boravi na mostu, rezerviše sjedišta, unutrašnju ili kabinu sa pogledom na more ili apartman, što se u mnogome mijenja cijenu putovanja, nekad je čak i duplira.

Iste cijene su dostupne i na sajtu Barske plovidbe gdje je istaknuto da putnici plaćaju takse za ukrcaj i iskrcaj koje iznose 15 EUR po osobi i 20 EUR po vozilu.

Mia je opremljena sa ukupno 197 kabina, a na gornjim palubama se nalazi 14 apartmana sa bračnim krevetima i trokrevetnim ili četverokrevetnim smještajem. Osam kabina rezervisano je za putnike u pratnji kućnih ljubimaca.

Na brodu se nalaze i tri salona koji mogu primiti do 181 putnika.

Barska plovidba ima udio u prodaji karata koji je srazmjeran broju putnika i potražnji.

“S obzirom na činjenicu da je linija dosta kasno uspostavljena, samim tim je izostala i propaganda koja bi imala za cilj akumulaciju većeg broja putnika, kao i vremena da se potencijalni putnik motiviše”, rekla je Tomašević.

Na pitanje da li menadžment smatra da su cijene karata previsoke za džep prosječnog crnogorskog građanina, ona je odgovorila da su konkurentne, da ih formira AF, te da Barska plovidba ne može uticati na njih.

“O cjenovnoj politici se može mnogo govoriti, jer ona predstavlja jedan od ključnih instrumenata marketing miksa. Stoga su cijene karata dinamičnog karaktera, što znači da iste zavise od datuma, vremena kao i od dostupnosti brodskog prostora“, kazala je Tomačević.

Ona je dodadla da skup svih navedenih faktora utiče na cijenu karata, odnosno one se određuju prema trenutnoj potražnji tržišta. Smatramo da su u ovom vidu saobraćaja cijene konkurentne, formiraju se tržišno i formira ih brodar, odnosno Adria Ferries.

„Barska plovidba ne može značajno uticati na njih i u cilju dostupnosti cijene karata građanima, svoje naknade je svela na minimum”, rekla je Tomašević i dodaje da se specifičnost ove cijene karte svodi i na činjenicu da se radi o mogućnosti da putnici, uz noćni odmor, u udobnim kabinama uz izbjegavanje rizika drumskog saobraćaja, na siguran i komforan način dođu do željene destinacije.

