Trajektima svakodnevno prevezu preko 8,5 hiljada vozila

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Od osam trajekata Morskog dobra, od ove sedmice su u prometu samo četiri velika, koja svakodveno s jedne na drugu stranu Bokokotorskog zaliva prevezu preko 8,5 hiljada vozila.

Poslovođa Aleksandar Crvenko, rekao je za Novski portal da promet varira i da je obično četvrtkom, petkom i subotom uvećan u odnosu na ostale dane.

“Za sada se dnevni promet kreće u prosjeku između 8,5 hiljada i 8,8 hiljada vozila, kao i čitavog avgusta. Nadamo se da više neće biti velikih gužvi, moguće još predstojećeg vikenda“, rekao je Crvenko.

Prvi put ove godine zabilježeno je više vozila u noćnoj smjeni, pa se uoči vekenda i za vikend promet uveća i na devet hiljada vozila.

„Riječ je o povratku tranzitnih putnika sa odmora, koji rade u Evropskoj uniji (EU). Oni sve češće na trajektni prelaz dolaze poslije dva sata ujutru do šest. Pretpostavljam da je to zbog graničnog prelaza. Ranijih godine, udarni su bili petak i subota, a ove se u avgustu dešava da su najudarniji termini bili četvrtak i petak, a subota i nedjelja nešto opušteniji“, dodao je Crvenko.

Prema procijenama, avgust bi trebalo da po prometu bude pet odsto bolji u odnosu na prošlogodišnji isti mjesec, ali i bolji od ovogodišnjeg jula.

„Nije velika razlika, ali biće uvećanje četiri do pet odsto. Vidjećemo još ovaj vikend“, rekao je Crvenko i podsjetio da su od početka godine do kraja jula već dostigli promet od rekordnih skoro milion prevezenih vozila.

Odnedavno uvođenje online prodaje trajektnih karata nije mnogo rasteretilo gužve, osim na biljetarnicama. Međutim olakšalo je putovanje posebno strancima.

„To još nije savim zaživjelo. Tu mogućnost obično koriste stranci, a naši ljudi rijeđe. Sada imamo i digitalne čitače, pa sve ide malo brže. Otkako smo preuzeli trajektnu liniju Kamenari-Lepetane, imamo mogućnost i naplate karticama, što je ranije bila zamjerka putnika, pogotovo stranaca“, naveo je Crvenko.

Na trajektima je ove sezone bilo manjih kvarova, najviše zaustavljanja zbog promjene ulja u motorima, pa se onda stvori gužva.

Međutim, trenutno nema potrebe za rad više od četiri velika trajekta. Ipak, za četvrtak, petak, kao i za vikend, biće uključen u plovidbu još jedan, jer se očekuje još jedan odlazeći talas tranzitnih turista.

