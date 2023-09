Tradicionalno dobra podrška SB i u narednom periodu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija ima dobru saradnju sa Svjetskom bankom (SB), koja bi se u narednom periodu mogla unaprijediti u oblasti saobraćaja i energetike.

Iz Ministarstva je saopšteno da je sastanak resornog ministra Ervina Ibrahimovia i direktora SB za Bosnu i Hercegovinu (BiH) i Crnu Goru, Christophera Sheldona, bio nastavak uspješne saradnje koju taj resor ostvaruje sa tom finansijskom institucijom.

“Kao potvrda toga služi i činjenica da je u februaru ove godine zaključen ugovor kojim je osigurana do sada najveća podrška SB Crnoj Gori za oblast saobraćaja, kroz Program trgovinskih i transportnih olakšica za Zapadni Balkan”, navodi se u saopštenju.

Sastanak je bio i prilika da strane još jednom razmotre dosadašnju saradnju i sagledaju mogućnosti za njenim unapređenjem, kako u oblasti saobraćaja, tako i u oblasti energetike.

Sheldon je podsjetio na podršku SB za rekonstrukciju puta Foča-Hum, vezano za predstojeću aplikaciju BiH prema Investicionom okviru za Zapadni Balkan, u cilju obezbijeđivanja podrške za izgradnju mosta preko rijeke Tare sa pristupnim saobraćajnicama na obje strane, a što će podržati i Crna Gora, u skladu sa već postignutim dogovorom i zaključenim sporazumom između dvije države.

Ibrahimović je izrazio posebno zadovoljstvo što je za vrijeme njegovog mandata došlo do intezivnije saradnje sa SB.

On je kazao da vjeruje da će se podrška implementaciji reformskih mjera u narednom periodu, uz podšku ove banke, intenzivirati, jer je to u opštem ekonomskom interesu, što bi na kraju trebalo da osjeti i svaki građanin.

