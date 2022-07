Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Mianja bavi se proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda od mesa, uz dugogodišnje osavremenjivanje tehnoloških kapaciteta, a u planu je proširivanje, kako proizvodnih, tako i prodajnih kapaciteta, saopštila je izvršna direktorica firme, Ivana Vujović.

Ona je kazala da četvrt vijeka dug put u stvaranju porodičnog biznisa, koji je prevashodno trasiran da postane tradicija prepoznatljivog vrhunskog kvaliteta, daje svoje rezultate od samog starta.

“Uz dugogodišnje osavremenjivanje tehnoloških kapaciteta, a istovremeno iskrenim pristupom ljudskog faktora na održavanju kvaliteta, postiže se dobitna kombinacija za sve proizvode koji iz naše proizvodnje izađu na tržište”, rekla je Vujović za Glasnik Privredne komore (PKCG).

Kompanija Mianja je za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda zavrijedila povelju Novosadskog sajma poljoprivrede. Njihov sertifikovani Crnogorski pršut (komad vakuum) je šampion kvaliteta u grupi proizvoda kojem pripada, dok su velike zlatne medalje osvojili Mianjini takođe sertifikovani proizvodi – pečenica, vrat i pančeta.

“Čast je uzeti učešće na ovakvom formatu visokoprofesionalno organizovanog takmičenja, koje okuplja učesnike iz 21 zemlje. Tim prije su ovogodišnja i sva mnogobrojna zlatna odličja iz prethodnih godina sa Novosadskog sajma – posebnog sjaja”, navela je Vujović.

Ona je rekla da razvojni put njihove firme u kontinuitetu teče od 2002. godine gdje se, posmatrano iz ove perspektive, proizvodni proces odvijao u jednom zaista ograničenom prostoru, ali koji nikako nije sputavao misiju koju su imali od samog starta da od povraćaja svih prvobitno uloženih sredstava iznova investiraju u širenje proizvodnih kapaciteta.

“Ono što je značajno istaći je da su naši proizvodni kapaciteti danas za nekoliko desetina puta uvećani u odnosu na startne, tehnološki procesi se odvijaju u skladu sa najzahtjevnijim standardima koji se propisuju iz oblasti bezbjednosti hrane, što u konačnom rezultira boljom konkurentskom pozicijom na tržištu, samim tim i boljim poslovnim rezultatom”, saopštila je Vujović.

Osnovna djelatnost je, kako je objasnila, u samom startu realizovana kroz veleprodajni sistem, koji je bio ključni način za distribuciju proizvoda, da bi se u posljednjem periodu strategija firme usmjerila i u pravcu otvaranja sopstvenih, specijalizovanih maloprodajnih objekata koji se nalaze u Budvi, Bijeloj, Tivtu, Baru, Podgorici, Nikšiću i Igalu.

Vujović je, govoreći o trenutnom poslovnom ambijentu u Crnoj Gori, posebno u oblasti proizvodnje mesnih proizvoda, kazala da su za nama dvije godine korone, a sada i posljedice ratnih dešavanja u svijetu, što zajedno ostavlja veliki trag i prepreku za nekad normalan tok funkcionisanja na tržištu.

“Turbulentne okolnosti i neizvjesnost standardnog načina poslovanja su nešto na šta ne može uticati niko od proizvođača, pa tako ni naša firma. Ali, ono što preostaje je nastaviti svojim putem, kojim je jasno zacrtano da se od kvaliteta ne odustaje”, dodala je Vujović.

Ona je navela da postoje zacrtani planovi o proširivanju, kako proizvodnih, tako i prodajnih kapaciteta.

“A održavanje postojećeg, prepoznatljivog kvaliteta je naša ideja vodilja od samog starta. Znanje i veliko iskustvo su svakako dobar partner za nastavak tržišne utakmice u periodu pred nama”, zaključila je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS