ToMontenegro zakupio novi airbus za ljeto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna aviokompanija ToMontenegro uzela je u zakup avion airbus A320 od litvanske kompanije Heston, koja će u narednih sedam dana pojačati domaću flotu.

Avion je, prema informacijama Vijesti, u srijedu stigao u Crnu Goru, a već za dva dana biće na novim letovima.

Riječ je o luksuznom avionu sa 180 sjedišta, namjenjenom za duže letove. Avion ima sve potrebne licence, a dobijena je i saglasnost Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

To će biti treći avion kojim će domaća aviokompanija obavljati letove i on je značajno veći od postojeća dva embraera E195 koji su u vlasništvu ToMontenegra i koji imaju po 116 sjedišta.

Avion je zakupljen na period od sedam mjeseci, odnosno do kraja oktobra, zajedno sa posadom. Fiksna cijena zakupa je 5,5 miliona EUR.

Prema informacijama Vijesti iz kompanije, očekuju da tim avionom prevezu preko 120 hiljada putnika, brojkom kojom bi pokrili sve troškove njegovog angažovanja.

ToMontenegro je i prošle godine tokom ljetnje sezone zakupio avion airbus A320 od hrvatske kompanije Trade Air iz Zagreba, što se pokazala kao uspješno za kompaniju, ali i za turističku sezonu.

Veći avion je kompaniji, kako je saopšteno, potreban kako bi predstojeći period povećanog intenziteta saobraćaja tokom ljetnjih mjeseci iskoristili naajefikasniji način i omogućili dolazak velikog broja inostranih turista sa glavnih emitivnih tržišta.

Prema informacijama Vijesti, avion je bijele boje bez ikakvih oznaka litvanske aviokompanije, pa će se u slučaju potrebe lako brendirati u boje i oznake ToMontenegra.

