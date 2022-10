TOB poziva na nove izlete

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) će, zbog velikog interesovanja, i ovog vikenda organizovati pješačke ture na ostrvu Sveti Nikola i preko Paštrovske gore.

“Šetnja pješačkom stazom od tvrđave Kosmač na Brajićima, preko Paštrovske gore, do manastira Praskvica, predviđena je za subotu, dok je besplatan prevoz brodom za sve koji žele da obiđu pješačku stazu na ostrvu Sveti Nikola, predviđen za nedjelju”, navodi se u saopštenju.

Polazak za tvrđavu Kosmač je planiran za subotu u devet sati od hotela Bracera na Donjem bulevaru, a povratak za 15 sati od parkinga manastira Praskvica.

“Tokom šetnje ovom pješačkom stazom od oko 15 kilometara je planiran obilazak tvrđave Kosmač, manastira Spiridon, Rustovo i Praskvica, izvora Mrtvica, Ograđenice, Čelobrda i mnogobrojnih vidikovaca”, rekli su iz TOB-a.

Pješačka staza je, kako se dodaje, kategorisana kao srednje zahtjevna, ali se preporučuje nošenje adekvatne opreme za obilazak ove rute, prikladna obuća i odjeća za ove uslove, osvježavajući napici i neophodna lagana hrana.

“Zbog zahtjevnosti i dužine trase, mlađima od 12 godina, kao i starijima osobama koje nijesu u dobroj fizičkoj kondiciji se ne preporučuje izletnička šetnja predviđenom trasom”, naveli su iz TOB-a.

Polazak brodom iz budvanske marine, odnosno mola ispred restorana Porto, za osrvo Sveti Nikola je planiran za nedjelju u deset sati, dok je povratak sa ostrva planiran za 12 sati i 30 minuta.

“Pješačka staza na ostrvu je dugačka oko tri kilometra, srednje je zahtjevna i potrebno je imati adekvatnu garderobu, obuću i ponijeti vodu za hidriranje. Staza nije prikladna za djecu mlađu od osam godina, a djeca iznad osam godina moraju biti pod nadzorom roditelja”, kazali su iz TOB-a.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti za izlete na broj telefona 067 144 191 sjutra u periodu od deset do 14 sati.

