To Montenegro traži direktora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik To Montenegro raspisao je u srijedu javni konkurs za izbor izvršnog direktora na mandat od četiri godine.

Konkurs je otvoren 15 dana od njegove objave, prenose Vijesti.

“Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat mora da ima najmanje VII nivo kvalifikacija obrazovanja, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja i da poznaje engleski jezik”, piše u javnom pozivu.

Prednost imaju kandidati s iskustvom iz oblasti vazdušnog saobraćaja.

Vlada je 11. jula smijenila Marka Anžura s mjesta izvršnog direktora kompanije i donijela rješenje o imenovanju Vukadina Stojanovića za vršioca dužnosti.

Na istoj sjednici donijeto i rješenje o razrješenju članova Odbora direktora u sastavu Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica, Vukadin Stojanović i Danilo Popović, a imenovan je novi Odbor direktora u kome je Stojanovića zamijenio Đezepe Renga, dok su ostala četiri kandidata, koji su formalno smijenjeni, ponovo imenovani.

Anžur, predstavljen kao stručnjak iz Slovenije, imenovan je početkom maja prošle godine za izvršnog direktora To Montenegra, ali je ugovorom o radu predviđeno da može biti smijenjen, između ostalog, jednostranom odlukom kompanije, bez navođenja razloga. On je prema nezvaničnim informacijama Vijesti smijenjen zbog loših rezultata rada.

Kompanija je trebalo lani da ostvari još bolji rezultat da se nije desilo, kako je naknadno utvrđeno, nezakonito dodjeljivanje linija od Podgorice do Istanbula turskom niskobudžetnom prevozniku Pegasus, što je uradilo Ministarstvo kapitalnih investicija kada je ministar bio Ervin Ibrahimović.

Prije toga, ova linija bila je jedna od najprofitabilnijih za državnog avio-prevoznika. Direktna šteta koja mu je nanijeta kroz smanjenje dobiti, prema nezvaničnim informacijama Vijesti, procijenjena je na najmanje 2,8 miliona EUR.

