To Montenegro da predloži model izlaska iz krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, saopštio je da očekuje da nacionalni avio-prevoznik, To Montenegro, uz argumentaciju i kvalitetan elaborat koji bi se razmotrio sa Agencijom za zaštitu konkurencije, predloži model izlaska iz krize, koristeći mehanizme u okvirima zakonske regulative.

Ibrahimović i državni sekretar u Ministarstvu, Admir Šahmanović, danas su u To Montenegru razgovarali sa menadžmentom i članovima Odbora direktora o otvorenim pitanjima u nacionalnoj avio-kompaniji, ali i planovima rukovodstva za naredni period.

Ibrahimović je kazao da, uz sve izazove sa kojima se suočava kompanija, ohrabruju podaci koje je imao prilike da čuje, ali i optimizam i ambicija koju pokazuje menadžment nacionalnog avio-prevoznika.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naveo da su svi svjesni koliko je za Crnu Goru, kao turističku destinaciju, važno da bude saobraćajno kvalitetno povezana, naročito kada je u pitanju vazdušni saobraćaj i avio-dostupnost države tokom čitave godine.

“Tu dileme nema. Međutim, očekujem da, uz institucionalnu podršku Ministarstva i ozbiljnu argumentaciju i kvalitetan elaborat koji bi razmotrili sa Agencijom za zaštitu konkurencije, predložite model izlaska iz krize, koristeći mehanizme koji su u okviru zakonske regulative“ poručio je Ibrahimović.

On je dodao da je pozitivan podatak da kompanija svoje obaveze ispunjava pravovremeno, naročito kada su u pitanju Aerodromi Crne Gore.

“Za pitanje budućeg funkcionisanja nacionalnog avio-prevoznika potrebno je sistemsko rješenje, koje mora biti bazirano na racionalnim i realnim planovima, jer nas iskustva iz prošlosti dodatno obavezuju na pozornost kod donošenja odluke o daljem održivom poslovanju kompanije”, rekao je Ibrahimović.

Predsjednik Odbora direktora To Montenegra Pavle Ljesar i vršiteljka dužnosti direktorice Dragana Frantov Nikolić, predstavili su rezultate poslovanja kompanije u ovoj godini, sa osvrtom na uspješno poslovanje tokom turističke sezone.

Kako su predstavnici menadžmenta kazali, uz sva ograničenja i otežane uslove poslovanja, kompanija se može pohvaliti dobrim rezultatima. Tako je u ovoj godini prevezeno 350 hiljada putnika.

Sastanak je bila prilika da sagovornici razmijene stavove vezano za izazove pred kojima je kompanija, ali i o određenim modelima prevazilaženja situacije u kojoj se nalazi.

“Kao mlada kompanija, koja se sa ograničenom i nedovoljno razvijenom flotom bori za svoje tržište, To Montenegro ima potencijala da se razvija, ali je za realizaciju investiciono razvojnog plana potrebna podrška države”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima koje su predstavili iz menadžemnta kompanije, činjenica je da su i mnogo veće nacionalne avio-kompanije, usljed krize izazvane naprije pojavom pandemije, a zatim i energetskom krizom koja je i dalje aktuelna, održale svoje poslovanje uz državnu pomoć.

