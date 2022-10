TO Bar ugostila francuske turoperatore i medije

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar je, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO), bila domaćin turoperatorima i predstavnicima medija iz Francuske.

Riječ je o predstavnicima pet eminentnih francuskih medija Libération, L’Officiel, Femme Actuelle, Paulette Magazine, BIBA, kao i predstavnicima turoperatora Voyage Prive, Mondoramas, Esprit de voyages i La Route des Voyages.

“U okviru ove studijske posjete upriličeno je krstarenje Skadarskim jezerom i posjeta Vinariji Đuković, gdje su bili u prilici da degustiraju specijalitete tradicionalne kuhinje kao i da degustiraju vrhunska vina”, navodi se u saopštenju.

Nakon toga, uslijedila je posjeta Starom Baru kao i boravak u hotelu Stara Čaršija Hotel&Spa.

Turoperatori i predstavnici medija nijesu krili oduševljenje ljepotama opštine i uvjereni su da će sve više francuskih turista posjećivati Crnu Goru i Bar.

“Veoma su zadovoljni gostoprimstvom kao i odnosom cijena i kvaliteta naših usluga”, dodaje se u saopštenju.

TO Bar će nastojati da ostvarene kontakte na sajmu u Parizu iskoristi na najbolji mogući način, kako bi sezona počela ranije nego ikada do sada, oslanjajući se na kategoriju gostiju sa ovog važnog tržišta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS