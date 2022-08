TO Bar organizovala drugi RiBar fest

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bara organizovala je u subotu drugi RiBAR fest.

Manifestacija se održala na šetalištu kralja Nikole, a brojni posjetioci imali su priliku da uživaju u besplatnoj degustaciji ribe.

“Osim ribe, posjetioci su mogli da uživaju i u lokalnim specijalitetima, crmničkom vinu i drugim primorskim delikatesima, koji su bili izloženi na štandovima”, navodi se u saopštenju TO Bar.

Posjetioci su uživali i u bogatom zabavnom programu.

Organizacija ovakve primorske manifestacije, kako je ocijenjeno, obogaćuje i promoviše ponudu barske opštine kao turističke destinacije.

“Miris mora, ukusi ribe i domaćih proizvoda, igra i zabava, obilježili su ovu manifestaciju”, zaključuje se u saopštenju.

