TO Bar na konferenciji projekta Emoundergrounds u Italiji

Bar, Karpi, (MINA-BUSINESS) – Bar ima mnogo lokaliteta i kulturnog nasljeđa koje bi se moglo valorizovati uz pomoć projekata kakav je Emoundergrounds, saopštio je vršilac dužnosti direktora barske Turističke organizacije (TO), Ivan Kovač.

Predstavnici TO Bar učestvuju na međunarodnoj konferenciji koja se organizuje u italijanskom gradu Karpi u sklopu projekta Emoundergrounds.

Delegaciju TO Bar predvodi Kovač, menadžerka projekta Nikoleta Nikčević, asistent Ilija Stojović i spoljnji saradnik Darko Pekić.

“Tokom višednevne posjete Italiji predstavnici TO Bar su imali priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom regije Emilija Romanja i razmjene iskustva sa ostalim partnerima. Diskutovano je o značaju prekogranične saradnje i uspjeh koji je Emoundergrounds ostvario u promociji kulturno-istorijske ponude svih uključenih partnera”, navodi se u saopštenju TO Bar.

Kovač je kazao da im je zadovoljstvo što učestvuju u toj inicijativi i jačaju prekograničnu saradnju sa kolegama.

“Naša misija je da kontinuirano predstavljamo ljepote naše zemlje. Bar zasigurno ima još mnogo lokaliteta i kulturnog nasljeđa koje bi se moglo valorizovati uz pomoć ovakvih projekata, te vas stoga pozivam da budete naši gosti i sami se uvjerite šta sve to nudi grad na dvije čarobne obale“, rekao je Kovač.

Nikčević je saopštila da je TO Bar realizovala veći dio predviđenih projektnih aktivnosti.

Sada spremno ulaze u završnu fazu projekta gdje će se realizovati preostali dio aktivnosti.

“Iskreno vjerujemo da je Emoundergrounds samo jedna u nizu inicijativa koja će u budućnosti povezivati naše kulture i turističku ponudu. Najveći značaj EU projekata je promocija naše turističke ponude partnerima iz drugih zemalja učesnica i uvezivanje zajedničkog turističkog proizvoda“, kazala je Nikčević.

Pekić je predstavio partnerima Akcioni plan i predstojeće aktivnosti koje će TO Bar u saradnji sa lokalnim partnerima realizovati do kraja projekta.

Projekat Emoundergrounds je finansiran u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020, a sprovodi ga TO Bar u saradnji sa JP Kulturni centar Bar i partnerima iz inostranstva.

