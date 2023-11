Tivat imao dinamičan rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tivat je u minulom periodu imao dinamičan rast i razvoj i zahvaljujući uspješno realizovanim investicijama pozicionirao je Crnu Goru na mapi kao nautičku i luksuznu destinaciju koja privlači pažnju posjetilaca sa svih meridijana, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je u čestitki povodom Dana opštine Tivat kazao da je današnji Tivat moderan i kosmopolitski grad.

“On je ključna tačka u turističkoj ponudi Crne Gore koja značajno doprinosi poboljšanju društvenog standarda, kvaliteta života građana, razvoju privrede i ekonomske stabilnosti Crne Gore”, naveo je Milatović.

Dan oslobođenja Tivta, kako je kazao, predstavlja priliku da sa posebnim poštovanjem odamo priznanje hrabrim partizanskim borcima koji su žrtvovali svoje živote za slobodu domovine.

“Jedinice legendarne Druge dalmatinske i Prve bokeljske brigade ušle su u Tivat, slamajući otpor okupatora. 21. novembra, 1944. godine Tivat je postao slobodan grad”, podsjetio je Milatović.

On je čestitke uputio predsjedniku opštine Željku Komnenoviću, predsjedniku Skupštine opštine Miljanu Markoviću, odbornicama i odbornicima i svim građankama i građanima Tivta.

“U želji da Tivat i Crna Gora uskoro postanu dio Evropske unije, još jednom upućujem srdačne čestitke povodom Dana opštine Tivat”, navodi se u čestitki Milatovića.

