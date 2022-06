Tijesna ponuda podigla cijene nafte iznad 123 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 123 USD, budući da je tijesna ponuda zasjenila strahovanja da bi potražnju mogla zakočiti recesija i ponovno uvođenje strogih ograničenja u Kini zbog novog talasa koronavirusa.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 93 centa u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 123,2 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 81 cent višoj cijeni, od 121,74 USD.

Tržišta su se fokusirala na nedovoljno snabdijevanje, koje je dodatno zaoštrio pad izvoza iz Libije zbog političke krize, prenosi Hina.

Ni ostali proizvođači iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) ni njihovi partneri ne uspijevaju da iskoriste svoje proizvodne kvote, a Rusiji su zapadne zemlje uvele embargo.

“Globalna tržišta ni izdaleka nijesu pokrila smanjenu rusku proizvodnju zbog kontinuiranog pritiska na derivate širom svijeta i nedovoljnih ulaganja u povećanje snabdijevanja iz članica OPEC-a i drugih izvora”, naveo je u bilješci Jeffrey Halley iz OANDA-e.

Švajcarska banka UBS podigla je tako procjenu cijene barela u Londonu do kraja septembra na 130 USD, te na 125 USD u naredna tri tromjesečja, sa do sada prognoziranih 115 USD.

“Niske zalihe nafte, sve manji slobodni kapaciteti i rizik da će ponuda u narednim mjesecima rasti slabije od potražnje, podstakli su nas da podignemo prognozu cijene nafte”, objasnila je banka.

Tržište sada očekuje objavu podataka o zalihama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, kako bi procijenili aktuelno stanje.

Analitičari, njih šest, prognoziralo je u Reutersovoj anketi da će izvještaji pokazati pad zaliha sirove nafte za 1,2 miliona barela i rast zaliha benzina za oko 800 hiljada barela. Zalihe derivata, koje uključuju dizel i lož ulje, po njihovoj su procjeni stagnirale.

Zabrinutost za snabdijevanje potisnula je u drugi plan strahovanja da bi potražnja u Kini mogla oslabiti zbog ponovnog uvođenja strogih mjera suzbijanja koronavirusa, nakon otkrivanja novog žarišta u Pekingu, baš kada su vlasti počele da ublažavaju ograničenja.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak iznosila 120,63 USD, što znači da je pala 2,53 USD nego dan ranije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS