Telekomu međunarodna medalja za eTrust usluge povjerenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – eTrust platforma za usluge povjerenja Crnogorskog Telekoma, prvo i jedino potpuno digitalno rješenje za elektronski potpis, pečat, vremenski pečat i verifikaciju u Crnoj Gori, osvojila je priznanje CATA Award na takmičenju Deutsche Telekoma (DT).

Platformi eTrust Crnogorskog Telekoma je na Global Security konferenciji DT-a dodijeljena medalja za drugo mjesto u konkurenciji 22 projekta iz cijele Deutsche Telekom grupe.

„Žiri sastavljen od predstavnika svih poslovnih sektora Deutsche Telekoma, od IT bezbjednosti, preko finansija, do ljudskih resursa i pravnog sektora, projekte je ocjenjivao imajući u vidu aspekte inovacija, vrijednosti koju donose korisnicima, digitalizacije i efikasnosti, međunarodne saradnje unutar DT grupe i održivosti projekata“, navodi se u saopštenju.

Rukovodilac Odjeljenja za digitalnu transformaciju u Telekomu, Tanja Bokan, kazala je da je kompanija u oktobru prošle godine odlučila da se aktivira na polju usluga povjerenja, čime je postala jedini telekomunikacioni operator u zemlji registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

To znači da Telekom, kao posrednik, garantuje identitet potpisnika i integritet dokumenata sa elektronskim potpisom i pečatom.

„Da bi to bilo moguće, Telekom je implementirao eTrust platformu koja je bazirana na modernoj tehnologiji i svim nacionalnim i međunarodnim standardima sigurnosti. Ono što je bitno je da kroz servise elektronskog potpisa, elektronskog pečata, vremenskog pečata, kao i verifikacije validnosti elektronskih dokumenata, omogućimo sve ovo na jednom mjestu“, objasnila je Bokan.

Riječ je o platformi koja vodi društvo u pravcu digitalizacije i čije je korišćenje lako i intuitivno preko svih uređaja – sa računara, mobilnog telefona i tableta.

Elektronske usluge povjerenja omogućavaju visok nivo pouzdanosti razmjene i obrade podataka u elektronskom obliku, garantuju sigurnost podataka i povjerljivost u digitalnom svijetu i imaju vrijednost dokaza, budući da elektronski potpis i pečat imaju istu pravnu težinu kao svojeručni potpis i pečat u papirnom obliku.

„O kvalitetu Telekomovih digitalnih servisa i usluga dovoljno govori činjenica da smo zaslužili drugo mjesto u veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji, a istovremeno smo pokazali da digitalizacija ne poznaje granice i da naša kompanija može da ponudi rješenja čiji se standardi i kvalitet prepoznaju i na mnogo većim tržištima. Telekom se već istakao kao lider u procesu digitalizacije u zemlji i sada nam ostaje da opravdamo priznanja koja u toj oblasti dobijamo“, zaključila je Bokan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS