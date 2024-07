Telekom u prvoj polovini godine nastavio finansijski i komercijalni rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom u prvoj polovini godine bilježi rast prihoda i operativne dobiti u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz kompanije je saopšteno da je u okviru korisničke baze rast najizraženiji u mobilnoj telefoniji, uz odlične rezultate u segmentu usluga fiksnog interneta i televizije.

Na izrazito konkurentnom tržištu telekomunikacija u Crnoj Gori, Crnogorski Telekom je šest mjeseci za redom lider korisničkog zadovoljstva, što je ujedno i najbolji do sada ostvareni rezultat, prema mjerenjima, koje za kompaniju obavlja nezavisna inostrana agencija, po metodologiji relevantnoj i uporedivoj na globalnom nivou.

Finansijske rezultate poslovanja Telekoma u prvoj polovini godine karakterišu stabilni trendovi.

Pozitivna kretanja u maloprodaji dominantno su uslovila rast prihoda od 6,1 odsto u odnosu na prvu polovinu prethodne godine. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 15,1 milion, što predstavlja rast od 4,4 odsto, u odnosu na isti uporedni period.

“Najveća 5G mreža i visoko zadovoljstvo uslugom, glavni su razlozi usljed kojih je prva polovina godine zaključena sa postpaid bazom u okviru koje se bilježi rast od čak osam odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvareni trend predstavlja nastavak stabilnog rasta broja postpaid korisnika i potvrdu jake pozicije na visoko konkurentnom tržištu. Broj korisnika mobilnog interneta porastao je tri odsto u odnosu na isti period prošle godine”, rekli su iz Telekoma.

Optička mreža Crnogorskog Telekoma dostupna je za novih 8,8 hiljada domova, što predstavlja povećanje od sedam odsto, čime je postignuta ukupna pokrivenost optikom za oko 139 hiljada domova.

Povećao se i broj korisnika na optičkoj mreži Telekoma i to 12 odsto, u odnosu na prvu polovinu prethodne godine. Rast dostupnosti optičke mreže rezultat je značajnih finansijskih ulaganja Crnogorskog Telekoma u ovaj segment, koje kompanija sprovodi u kontinuitetu godinama unazad.

Prva polovina godine zaokružena je rastom od 1,5 odsto u segmentu širokopojasnih priključaka, od 84 hiljade korisnika, i povećanjem TV korisničke baze 2,6 odsto, od 90 hiljada korisnika.

“Crnogorski Telekom je lider korisničkog zadovoljstva u Crnoj Gori, i to dva kvartala za redom. Telekom, prema percepciji korisnika, u odnosu na konkurenciju, u najvećoj mjeri prednjači po ocjeni kvaliteta, stabilnosti i brzine fiksne i mobilne mreže, s tim što ne zaostaju pozitivne ocjene u prepaid-u, postpaid-u i integrisanim ponudama”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, je povodom H1 rezultata za tekuću godinu rekao da je sjajan rezultat u segmentu korisničkog zadovoljstva još jedna potvrda i priznanje da kontinuirano praćenje potreba njihovih korisnika i napori koje ulažu da zadovolje te potrebe i očekivanja, daju rezultate.

“Naravno, ovdje ne stajemo, već nastavljamo dalje. Najveća i najbrža mobilna 5G i 4G mreža, superbrzi optički internet, uz dodatna povećanja brzina koja korisnici mogu očekivati od avgusta, nova, napredna TV platforma, inovativna digitalna rješenja, Magenta Moments programi povoljnosti i nagrađivanja, su naše ključne prednosti, koje su i korisnici prepoznali, i baza na kojoj ćemo nastaviti da gradimo našu lidersku poziciju“, kazao je Udovičić.

