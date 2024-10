Tehnološki sektor podigao indekse

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi su porasli u utorak dok su cijene nafte padale, a ulagači procjenjivali tekuće napetosti na Bliskom istoku.

S&P 500 je ojačao 0,97 odsto na 5.751,13, a Nasdaq Composite porastao je 1,45 odsto na 18.182,92. Dow Jones Industrial Average dodao je 126,13 bodova ili 0,3 odsto i završio na 42.080,37, prenosi SEEbiz.

Terminske cijene nafte West Texas Intermediate pale su u utorak 4,6 odsto dok su trgovci pratili očekivanu osvetu Izraela na raketne napade Irana i napore Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da spriječi širi regionalni sukob. Taj je potez pritisnuo dionice energenata, pri čemu je S&P sektor pao 2,6 odsto. Marathon Petroleum i Valero Energy izgubili su 7,7 odsto odnosno 5,3 odsto.

“Čini se da je rat svima u prvom planu”, rekao je viši upravitelj portfelja u firmi Dakota Wealth Management, Robert Pavlik.

On je naveo da su šira slika izbori i puno je neizvjesnosti oko poreza i načina na koji će to uticati na potencijalnu zaradu u budućnosti.

Tehnološke dionice porasle su u utorak, pri čemu su Nvidia i Broadcom ojačali četiri odsto odnosno tri odsto. Meta, Tesla i Microsoft su porasli najmanje jedan odsto, dok je Palo Alto Networks ojačao pet odsto.

Početak novog trgovačkog mjeseca uveo je talas volatilnosti jer raste strah od eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Rastući prinosi na obveznice takođe su uticali na tržište, pri čemu je stopa na desetogodišnji trezorac premašila četiri odsto.

Tržište se lagano oporavilo da bi završilo prošlu sedmicu nakon velikog izvještaja o zapošljavanju, a Dow je zabilježio novi najviši nivo svih vremena na zatvaranju. Međutim, entuzijazam je splasnuo ove sedmice jer su ulagači smatrali da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) možda neće biti tako agresivne s budućim smanjenjem stopa s obzirom na snagu tržišta rada.

“Kratkoročni ekonomski podaci dodatno su signalizirali otpornu privredu, pojačavajući strahove da bi Fed mogao “odugovlačiti” sa smanjenjem kamatnih stopa odavde”, dodao je Pavlik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS