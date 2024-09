Tehnološki sektor pod pritiskom na svjetskim tržištima

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na svjetskim tržištima prošle sedmice oštro su pali, nakon višesedmičnog rasta, a pod najvećim pritiskom je bio tehnološki sektor, koji je posljednjih godina predvodio po rastu na tržištu.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice pao 2,9 odsto, na 40.345 bodova, dok je S&P 500 potonuo 4,3 odsto, na 5.408 bodova, a Nasdaq indeks 5,8 odsto, na 16.690 bodova, prenosi SEEbiz.

Najveći sedmični gubitak S&P 500 i Nasdaq indeksa u više od godinu i po najviše je posljedica pritiska na tehnološki sektor. Cijene dionica u tom sektoru posljednjih sedmica znatno osciliraju jer ulagači nijesu sigurni da još ima prostora za njihov rast, s obzirom na to da je taj sektor prevodio po rastu još od koronakrize.

Svi posljednji podaci pokazuju da inflacija u SAD-u slabi, a slabi i tržište rada, dok rast privrede usporava. Zbog toga se američkoj centralnoj banci otvara prostor za smanjenje kamatnih stopa, što bi trebalo podstaći rast privrede.

U takvim okolnostima dio ulagača počeo se povlačiti iz tehnološkog sektora i ulagati u druge koji bi trebalo da imaju koristi od ubrzanja rasta privrede. Zbog toga su prošle sedmice znatno pale cijene dionica najvećih tehnoloških kompanija, takozvanih ‘sedam veličanstvenih’ – Microsofta, Applea, Nvidie, Alphabeta, Amazon.coma, Tesle i Meta Platformsa.

Kretanja na tržištu uveliko zavise i od špekulacija u vezi sa smanjenjem kamata. Nakon izjava niza čelnika Feda, gotovo je sigurno da će centralna banka već na sjednici u septembru smanjiti kamatne stope. Pitanje je samo za koliko.

Većina analitičara očekuje smanjenje kamata 0,25 postotnih bodova, no ima i onih koji očekuju rez oštrijih 0,5 postotnih bodova. I na evropskim berzama su cijene dionica prošle sedmice pale. Stoxx 600 indeks vodećih evropskih dionica potonuo je 2,5 odsto, pa je skliznuo s rekordnih nivoa.

Pritom je londonski FTSE indeks pao 2,3 odsto, na 8.181 bod, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,2 odsto, na 18.301 bod, a pariski CAC 3,6 odsto, na 7.352 boda.

