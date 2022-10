TE Pljevlja nastavila proizvodnju struje

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Termoelektrana (TE) Pljevlja je tokom noći nastavila proizvodnju električne energije, nakon desetosatnog zastoja zbog kvara na jednom od trafoa sopstvene potrošnje.

Elektrana je priključena na mrežu oko sat i 20 minuta, a već jutros blok elektrane je dostigao snagu od 225 megavati (MW), prenosi portal RTCG.

Od početka godine Termoelektrana Pljevlja je proizvela 1,06 hiljada gigavat sati (GWh) električne energije, što je 5,8 odsto iznad plana za ovaj period.

