Svjetski indeksi pali drugu sedmicu zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama pale su ove sedmice, druge zaredom, jer je vrlo izgledno da će zbog visoke inflacije kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), ali i drugim zapadnim zemljama, ostati povišene duže nego što se očekivalo.

Na Wall Streetu je Dow Jones pao 1,3 odsto na 33.507 bodova, a S&P 500 0,7 odsto na 4.288 poena. Nasdaq indeks ojačao je neznatno na 13.219 bodova, prenosi Hina.

Na najvećoj svjetskoj berzi trguje se nesigurno već desetak dana, od kada su čelnici američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), poručili da bi kamatne stope do kraja godine mogle dodatno porasti i da bi se mogle zadržati na povišenim vrijednostima duže nego što se očekivalo.

Zbog toga su prinosi na američke desetogodišnje državne obveznice dostigli nove najviše vrijednosti u 16 godina, pa obveznice postaju sve privlačnija investicija.

Ulagači su bili zabrinuti i zbog rizika od privremenog zatvaranja državnih službi, što bi loše uticalo na ekonomiju SAD-a.

Kongres je međutim usvojio zakonski predlog za privremeno finansiranje vlade, nekoliko sati uoči isticanja godišnjeg budžeta u ponoć, omogućivši da vladine službe ostanu otvorene i nastave da obavljaju svoje poslove i nakon 1. oktobra.

Svake godine u ovo doba republikanci i demokrati pregovaraju o daljem finansiranju državnih službi, a dogovor obično postignu u zadnji tren.

S druge strane, podršku tržištu pružili su makroekonomski podaci koji su pokazali da je američka ekonomija u drugom tromjesečju solidno porasla i da se u trećem kvartalu nastavlja stabilan rast.

Pritom, inflacioni pritisci lagano popuštaju. U petak je objavljen izvještaj o troškovima lične potrošnje, prema kojem je inflacija, prvi put nakon više od dvije godine, skliznula ispod četiri odsto. No, to je i dalje značajno više od Fed-ove zacrtane vrijednosti od dva odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je jedan odsto na 7.608 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 1,1 odsto na 15.386 poena, a pariski CAC 0,7 odsto na 7.135 bodova.

FTSE indeks 600 vodećih evropskih dionica pao je u cijelom septembru 2,1 odsto, a u trećem tromjesečju 2,9 odsto.

