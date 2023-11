Svjetske berze porasle četvrtu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica i prošle sedmice porasle jer su ulagači uvjereni da je ciklus zaoštravanja monetarne politike završen, pa se već špekuliše i o skorašnjem smanjenju kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice porastao 1,3 odsto, na 35.390 bodova, dok je S&P 500 ojačao jedan odsto, na 4.559 poena, a Nasdaq indeks 0,9 odsto, na 14.250 bodova, prenosi Hina.

Rast indeksa četvrtu sedmicu zaredom zahvaljuje se uvjerenju ulagača da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamatnih stopa jer svi posljednji podaci pokazuju da inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) slabi, a da rast ekonomije usporava.

To su potvrdili gotovo svi izvještaji o proizvodnji, raspoloženju potrošača i tržištu rada, objavljeni prošle sedmice.

Po svemu sudeći, uprkos oštrom povećanju kamata Feda u posljednjih godinu i po, najveća svjetska ekonomija izbjegnuće recesiju.

„Opšta slika tržišta je solidna. Uprkos zabrinutosti za privredu i predstojeću prazničnu potrošnju, tržište djeluje održivo uoči perioda u kojem cijene dionica obično rastu”, kazala je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

Sada se najviše špekuliše o tome kada bi Fed mogao početi smanjivati kamate.

Na tržištu novca procjenjuje se da bi prvo smanjenje kamata Feda moglo uslijediti već u martu, a da bi u cijeloj narednoj godini kamate mogle biti smanjene za cijeli postotni bod.

Obim trgovanja bio je prošle sedmice znatno manji nego inače zbog Dana zahvalnosti. Zbog tog se praznika u četvrtak u SAD-u nije radilo, a u petak se na Wall Streetu radilo skraćeno.

Narednih dana najviše će se pratiti podaci o potrošnji na početku sezone prazničnog shoppinga, od čega bi moglo zavisiti kretanje cijena dionica u trgovačkom, ali i ostalim sektorima.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su prošle sedmice porasle. Frankfurtski DAX indeks ojačao je 0,7 odsto, na 16.029 bodova, a pariski CAC 0,8 odsto, na 7.292 poena. Međutim, londonski FTSE oslabio je 0,2 odsto, na 7.488 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS