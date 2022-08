Svjetska IT imena počinju ulagati u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ozbiljna imena iz svijeta IT industrije uskoro će postati crnogorski državljani kroz program ulaganja, a odlučili su se za Crnu Goru nakon, u nekim slučajevima, višegodišnjih analiza, saopštio je direktor i partner u Henley & Partners Montenegro, Rade Ljumović.

Ovaj program, kako navodi, opstao je i fukcioniše kroz tri različite administracije koje su predvodili premijeri Duško Marković, Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović.

“To je zato što je proces postavljen ispravno, uz korekcije u hodu, koje je iziskivala pandemija, a funkcionisao je prvenstveno zahvaljujući profesionalcima u državnoj administaciji”, rekao je Ljumović Pobjedi.

On je dodao da i dalje najveći broj aplikanata dolazi iz država bivšeg Sovjetskog saveza, SAD, Kine, Južne Afrike i sa Srednjeg istoka. U nekoliko najvećih industrija koje apliciraju kod Henley & Partners su vlasnici biznisa i preduzetnici, zatim finansijski stručnjaci, takođe IT stručnjaci i specijalisti, tipa doktora medicine.

U Crnoj Gori Henley & Partners je jedan od tri licencirana agenta za posredovanje za sticanje državljanstva putem ulaganja, koje je angažovala država. Firma je aktivna članica Savjeta stranih investitora i Američke privredne komore u Crnoj Gori.

“I dalje je najveći interes za projekte na sjeveru, a jedan od razloga je i što je tamo ulaganje niže nego na jugu. Hoteli, posebno u Kolašinu, u koje naši aplikanti ulažu, grade se predviđenom dinamikom, a neki i brže, što ne bi bilo moguće da nije dotoka sredstava od ekonomskog državljanstva. Zajedno sa gradnjom projekata, država je uložila velike napore i sredstva u izgradnju prateće infrastrukture, primarno auto-puta i infrastrukture skijališta”, tvrdi Ljumović.

On je dodao da je, međutim, interesovanje u ovoj godini smanjeno iz tri razloga.

Prvi je što se krajem prošle godine prijavilo 600 aplikanata, od toga polovina u decembru, tako da je potrebno vremena da se kreira dodatni interes.

Drugi razlog jeste što se ove godine traži dodatnih 100 hiljada EUR donacije po aplikantu namijenjenih novoosnovanom Fondu za inovacije, što povećava minimalnu investiciju od 250 hiljada EUR na sjeveru i 450 hiljada EUR na jugu države.

“Treći, po meni ključni razlog, jeste što zbog promjene administracije nekoliko mjeseci nijesmo imali odobrenja aplikacija, pa su klijenti čekali da se proces ponovo aktivira. Sada su ponovo počela aktivna odobrenja, a državna administracija, prvenstveno Agencija za investicije i MUP, posvećeno i profesionalno obrađuju veliki broj aplikacija, pa u drugoj polovini godine očekujem veće interesovanje”, kazao je Ljumović, koji tvrdi da su kriterijumi za apliciranje strogi.

