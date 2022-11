Svi građani će imati koristi od investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi crnogorski građani će imati koristi od investicija koje donosimo u Crnu Goru, poručio je premijer Dritan Abazović.

On se danas sastao sa predsjednikom turske kompanije Tasyapi, Emrullahom Turanlijem sa kojim je razgovarao o potencijalima Crne Gore.

“Drago mi je što sam se sastao sa predsjedavajućim kompanije Tasyapi, Emrullahom Turanlijem. Razgovarali smo o mogućnostima koje Crna Gora ima da ponudi u privredi i infrastrukturi, i investicijama u puteve, fabrike, nekretnine, mostove i tunele”, napisao je Abazović na svom Twitter nalogu.

