Suša će koštati EPCG 100 miliona EUR

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će, zbog suše i slabe proizvodnje struje iz hidroelektrana, u trećem kvartalu morati ukupno da uveze 294 gigavatsata (GWh) električne energije, što će po sadašnjim cijenama na berzama koštati 100 miliona EUR, saopšteno je iz kompanije.

To znači da EPCG sada nedostajuće kilovatsate električne energije kupuje po cijeni od oko 34 centa, dok ih građanima prodaje za po oko četiri centa, čime trenutno pravi velike gubitke, jer struju nabavlja po 8,5 puta većoj cijeni nego što je prodaje potrošačima, pišu Vijesti.

Crna Gora je jedna od rijetkih država u kojoj ove godine nije bilo povećanja cijena električne energije. Sa naknadama koje dobijaju Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), operator tržišta, regulatorna agencija, troška za podršku obnovljivim izvorima, ukupna cijena kilovatsata sa porezom iznosi oko deset centi.

Nove cijene električne energije za narednu godinu Regulatorna agencije treba da odredi do kraja ove.

EPCG se nada jesenjim kišama nakon kojih više neće biti potrebe za uvozom električne energije, već će je imati za izvoz, čime će nadoknaditi gubitke iz ova tri ljetnja mjeseca. Kompanija je početkom godine imala značajne viškove električne energije za izvoz, ali je kasnije u aprilu i maju zbog redovnog remonta Termoelektrane morala da uvozi velike količine.

”Za prvih pola godine EPCG je izvezla 719 GWh električne energije u vrijednosti od 132,5 miliona EUR. Istovremeno uvezli smo 664 GWh vrijedna 107,1 milion EUR. Podsjećanja radi, uvoz znatnih količina energije nastavljen je i tokom trećeg kvartala. Procjenjujemo da će nam za potrebe pokrivanja crnogorskog konzuma u tom periodu biti potreban dodatni uvoz od 294 GWh električne energije, što će nas, posmatrajući trenutne cijene, koštati oko 100 miliona“, rekli su iz EPCG.

Oni su ponovili da stabilizaciju situacije očekuju s pojavom prvih kiša u oktobru, ali da je rano za prognoze.

EPCG je prije pet dana uputila apel građanima da racionalno troše struju da ne bi bilo restrikcija, ali zasada ne planiraju pokretanje kampanje u cilju racionalizacije, jer, kako kažu očekuju da će građani razumjeti situaciju i dobrovoljno smanjiti potrošnju.

”Svjedoci smo činjenice da je suša znatno smanjila učinak naših hidroenergetskih objekata, da je poremećaj na tržištu energenata, u prvom redu gasa, zbog poznatih okolnosti, uticao na sve veću potrebu za električnom energijom, koje je sve manje i čije cijene dramatično rastu i višestruko prevazilaze cijenu po kojoj EPCG isporučuje struju kupcima u Crnoj Gori. Dakle, puno je razloga za zabrinutost i oprez prilikom korišćenja električne energije i samo zbog toga smo se i opredijelili da građanima uputimo upozorenje“, kazali su iz EPCG.

Oni su poručili da uvođenje restrikcija u potrošnju zasada nije opcija.

