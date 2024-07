Suprotna mišljenja o predlogu za osnivanje fonda Stan za sve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog zakona o osnivanju fonda Stan za sve može da doprinese rješavanju stambenog pitanja za oko 40 hiljada građana, poručili su iz Građanskog pokreta URA, dok predstavnici vlasti smatraju da je predlog populistički, površan i osmišljen bez finansijske analize.

Skupština je danas raspravljala o Predlogu zakona o osnivanju fonda Stan za sve, čiji je predlagač URA i kojim bi se građanima omogućilo da stan kupe po cijeni od 900 EUR po metru kvadratnom.

Poslanik Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar, je obrazlažući predloženo zakonsko rješenje, kazao da preko 40 hiljada porodica u Crnoj Gori u ovom trenutku, prema podacima Udruženja podstanara, nema svoj stan, dok preko 30 hiljada živi podstanarskim načinom života.

„Ima li većeg argumenta od toga i od podatka da je trenutno prosječna cijena stana, prema podacima Monstata, preko 1,8 hiljada EUR u Crnoj Gori, sa tendencijom rasta“, pitao je Konatar.

On je kazao da ti građani teško mogu da riješe stambeno pitanje ukoliko se ne donese zakon kojim će se predložiti osnivanje državnog fonda Stan za sve, a građanima omogućiti da svoj prvi stan kupe po povlašćenim uslovima, najmanje duplo povoljnijim nego što su oni danas.

Konatar je naveo da želi da razuvjeri građane da je vrlo realno i moguće da cijena bude 900 EUR po kvadratu.

„Najveća stavka u troškovima izgradnje novih stanova predstavlja cijena zemljišta koju investitor plaća i cijena komunalnog opremanja tog zemljišta. Ukoliko bi preko državnog fonda Stan za sve država i lokalne samoupave donirale zemjište za izgradnju stanova i cijenu komunalnog opremanja zemljišta, cijena od 900 EUR po kvadratu, u zavisnosti od određenih opština, može biti čak i niža“, tvrdi Konatar.

On je poručio da cilj državnog fonda Stan za sve nije da zarađuje novac, jer bi se stanovi prodavali po cijeni izgradnje.

Konatar je poručio da je spreman da povuće svoj predlog i da prihvati svaki koji je bolji.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Milan Zečević, kazao je da je predlog URE generalno pozitivna ideja, ali da se ona već dugi niz godina sprovodi u vidu već postojećeg fonda – Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju.

„Ovo što su predložili poslanici URE ne predstvlja ništa novo, ili nešto što već nema u Crnoj Gori, već se može zaključiti da je ovaj predlog još jedan u nizu populističkih predloga kolega iz URE“, kazao je Zečević.

On je podsjetio da država izdvaja preko pet miliona raznim sindikalnim, penzionim i ostalim fondovima.

„Kada ste bili izvršna vlast i tada je 40 hiljada građana bilo bez svog stana, pa zašto tada nijeste ovaj predlog dali u skupštinsku proceduru. Znali ste da nije održiv“, rekao je Zečević.

On tvrdi da je ovaj predloženi zakon pripremljen bez detaljne finansijske analize i sastavljen bez analize bilo kojeg aspekta funkcionalne primjene.

Poslanica GP URA, Ana Novaković Đurović, kazala je da su predstavnici aktuelne vlasti banalizovali način na koji je predlagač zakona došao do cijene od 900 EUR po kvadratnim metru, tvrdeći da se do toga došlo u kafani.

„Mi to nismo dogovorili sa ujacima, strinama ili braćom od tetke, već u komunikaciji sa stručnim osobama“, rekla je Novaković Đurović.

Ona je kazala da aktuelna vlast ne predlaže alternativu i da je usvajanje predloženog zakona pitanje političke volje.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović, kazao je da se potvrđuje da je na sceni politička nestabilnost i institucionalna kriza.

On je kazao da poslanici PES-a brane sve što ne postoji, a kritikuju ono što su korektni predlozi opozicije.

„Ako kažete da nešto ne valja, dajte nam svoj predlog. Kako je aktuelna Vlada pomogla podstanarima, osim što je ukinula projekat Hiljadu plus“, pitao je Milović.

On je podsjetio da je DPS u oktobru predlagao da se podstanarima obezbijedi podrška od po 300 EUR.

Milović je poručio i da je sve što je uradila aktuelna vlast vidljivo na rashodnoj strani, dok se na prihodnoj ne vidi ništa.

„Nema novih investitora, nema ni stranih direktnih investicija, samo administrativna i brza rješenja, beza analize“, rekao je Milović.

Predstavnik Kluba poslanika ZBCG – Nova srpska demokratija, Dejan Đurović, tvrdi da su oni imali jedan od najboljih predloga za rješavanje problema stambenog pitanja.

On smatra da bi projekat kojim bi se rješavalo stambeno pitanje građana, trebalo da se uradi preko Razvojne banke i u saradnji sa Zajednicom opština i Vladom.

„Kako će se taj projekat zvati, nije važno. Važno je da se ovo pitanje riješi“, poručio je Đurović.

Predstavnik Kluba poslanika Socijaldemokrata (SD), Branislav Nenezić, najavio je podršku predloženom zakonu, iako je, prema njegovim riječima, izvjesno da on neće dobiti potrebnu većinu.

On je kazao da je u suštini predloženi zakon sublimacija predloga svih partija, ali da on neće biti usvojen zbog političkog subjekta koji ga predlaže.

Predstavnik Kluba poslanika Bošnjačke stranke, Mirsad Nurković, kazao je da u toj partiji cijene ovakav predlog i da u načelu najavljuju podršku tom zakonu.

Nurković ipak smatra da prije pune primjene, zakon mora pretrpjeti određene izmjene.

„Cijena se ne može fiksirati ovim zakonom i ne možemo se danas vezati zakonom za cijenu koja će važiti čak ni šest mjeseci, da ne kažem godinu, dvije ili tri. Takođe, funkcionalnost ovog zakona negdje ostavlja takođe mogućnost nekih nepopularnih mjera“, poručio je Nurković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS