Suficit budžeta za sedam mjeseci 42 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suficit budžeta je za prvih sedam mjeseci iznosio 42 miliona EUR, zahvaljujući čvrstoj kontroli potrošnje i većim prihodima 18,2 odsto u odnosu na prošlu godinu, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su kazali da je u julu ostvaren suficit budžeta od oko 11 miliona EUR.

Prema preliminarnim podacima, prihodi budžeta za sedam mjeseci ove godine iznosili su 1,57 milijardi EUR, što je u odnosu na isti prošlogodišnji period veće 124,7 miliona EUR.

„U poređenju sa planom za period januar-jul, prihodi budžeta veći su 95,5 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta za sedam mjeseci ove godine, u odnosu na uporedni period, veći su 237,2 miliona EUR ili 18,2 odsto.

Prihodi od poreza na dobit pravnih lica ostvareni su u iznosu od 197,6 miliona EUR, što je 51,8 miliona ili 35,6 odsto više u odnosu na plan i 61,8 miliona ili 45,6 odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica ostvareni su u iznosu od 45,9 miliona EUR, što je 7,6 miliona ili 19,9 odsto više u odnosu na plan i 14,4 miliona ili 45,8 odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

Prihodi od poreza na dodatu vrijednost (PDV) ostvareni su u iznosu od 655,4 miliona EUR, što je 13,8 miliona ili 2,2 odsto više u odnosu na plan i 87,1 milion ili 15,3 odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

Prihodi od doprinosa ostvareni su u iznosu od 321 milion EUR, što je 16,2 miliona, ili 5,3 odsto više u odnosu na plan i 31,2 miliona ili 10,8 odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

„Kada je u pitanju jul, prihodi budžeta iznosili su 259,9 miliona EUR, što je u odnosu na isti mjesec prošle godine više 52 miliona. U poređenju sa planom za jul, prihodi budžeta bilježe rast u iznosu od 20,1 milion EUR“, precizirali su iz Ministarstva.

Prema preliminarnim podacima, izdaci budžeta za prvih sedam mjeseci ove godine iznosili su 1,53 milijarde EUR, što predstavlja oko 93 odsto plana, a u odnosu na isti mjesec prošle godine veći su 232 miliona EUR.

„U odnosu na uporedni period prošle godine, najveće odstupanje se odnosi na bruto zarade, transfere za socijalnu zaštitu, transfere institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru, kao i na kapitalni budžet“, objasnili su iz Ministarstva.

Izdaci su u julu, prema preliminarnim podacima, bili na nivou 94 odsto od plana.

