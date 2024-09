Suficit budžeta od 93,7 miliona pokazatelj odgovornog upravljanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, zaključno sa avgustom, umjesto konzervativno planiranog deficita, ostvarila suficit budžeta od čak 93,7 miliona EUR, zahvaljujući čemu je ukupan budžetski bilans za 232 miliona bolji od plana, sapštili su iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su rekli da su i u avgustu nastavljeni pozitivni fiskalni trendovi, tako da je samo u tom mjesecu ostvaren suficit budžeta od 50,5 miliona EUR, što je više za 10,5 miliona od plana.

„Osmomjesečni prihodi iznosili su 1,82 milijarde EUR ili 25 odsto procijenjenog BDP-a, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 137,7 miliona EUR ili 8,2 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u poređenju sa planom za period januar-avgust, prihodi nadmašeni za 79,9 miliona EUR ili 4,6 odsto.

„Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta za osam mjeseci ove godine u odnosu na posmatrani period prošle godine, veći su za 266,7 miliona EUR ili 17,4 odsto“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je kapitalni budžet, u navedenom periodu, realizovan u iznosu od 87,59 miliona EUR, što predstavlja 78,2 odsto plana.

Kako su dodali, transferi za socijalnu zaštitu ostvareni su u iznosu od 656,96 miliona EUR, što predstavlja realizaciju plana od 98,1 odsto i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za čak 127,23 miliona ili 24 odsto.

Iz Ministarstva su istakli da je evidentiran značajan rast po osnovu porez na dobit pravnih lica, od 200,9 miliona EUR, što je za 51,5 miliona ili 34,4 odsto iznad plana i 61,8 miliona ili 44,4 odsto više u odnosu na posmatrani period prethodne godine.

„Rast se bilježi i kod porez na dohodak fizičkih lica, gdje su prihodi iznosili 53,4 miliona EUR, što je za 7,9 miliona ili 17,3 odsto nadmašilo plan, odnosno 16 miliona ili 42,6 odsto te prihode u posmatranom periodu prošle godine“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su istakli da su ostvareno doprinosi ostvareni u iznosu od 375,5 miliona EUR, što je za 18,2 miliona, ili 5,1 odsto, više u odnosu na plan i 35,9 miliona ili 10,6 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Navodi se da je porez na dodatu vrijednost ostvaren u iznosu od 781,9 miliona EUR, odnosno 13,4 miliona ili 1,7 odsto više u odnosu na plan i 101,6 miliona ili 14,9 odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

„Prihodi od akciza u navedenom periodu iznosili su 238,3 miliona EUR, što je 1,5 miliona EUR ili 0,6 odsto više od plana, odnosno 29,1 miliona EUR ili 13,9 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Ministarstva, iznos izdataka od 1,73 milijardi EUR ili 23,8 odsto procijenjenog BDP-a, u odnosu na isti period prethodne godine, veći je za 236,3 miliona EUR, ili 15,8 odsto.

Oni su istakli da se najveće odstupanje bilježi kod izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, prevashodno zbog povećanja minimalne penzije, transfera institucijama i značajnije kod institucija javnog zdravlja, kao i rasta izdvajanja za bruto zarade.

„Tekući izdaci u tekućem budžetu, u posmatranom periodu, ostvareni su u iznosu od 674,15 miliona EUR, što predstavlja 92,7 odsto plan“, kaže se u saopštenju.

Poručuje se da će Ministarstvo finansija nastaviti da radi na kreiranju pozitivnih fiskalnih kretanja i u narednom periodu.

“Odlučno ćemo voditi odgovornu politiku, uz optimizaciju javne potrošnje, racionalno planiranje i oprezno upravljanje javnim finansijama, podržavajući isključivo razvojne projekte koji će donijeti ekonomski prosperitet i sigurniju budućnost građanima Crne Gore”, zaključili su iz Ministarstva.

