Sud u Londonu odbio zahtjev Crne Gore za otvaranje Svetog Stefana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni arbitražni sud u Londonu odbio je zahtjev države Crne Gore da se otvori grad-hotel Sveti Stefan i Vila Miločer.

Vijestima je u kompaniji Adriatic properties, grčkog biznismena Petrosa Statisa, nezvanično potvrđeno da su pred sudom dobili sva preliminarna pitanja i sve privremene mjere na arbitraži.

Oi su naveli da je odbijen i zahtjev države da se neotvaranje hotela smatra kršenjem ugovora, kao i da su plaže samo hotelske do okončanja arbitraže u meritumu.

U oktobru počinje glavna rasprava pred arbitražom u Londonu, u vezi s odštetnim zahtjevom od 100 miliona EUR.

Adritic properties je prošle godine, nakon što su mještani polomili kapiju na Kraljičinoj plaži, a Morsko dobro onemogućilo postavljanje nove, koja je, prema tvrdnji uprave državne kompanije, svih prethodnih godina bila nelegalno postavljena, odlučio da zatvori grad-hotel Sveti Stefan i Vilu Miločer.

Oni su kao razlog naveli nemogućnost da gostima garantuju diskreciju i mir.

Pred sudom u Londonu Adriatic properties je pokrenuo postupak kojim traži 100 miliona odštete zbog nepoštovanja ugovora, a Vlada je uzvratila tužbom.

Grad-hotel je već drugu sezonu zatvoren, iako se očekivalo da će ovoga ljeta biti postignut dogovor s Aman rizortom da Sveti Stefan bude otvoren.

Vlada je 2007. dala u višedecenijski zakup najelitnije domaće ljetovalište – grad hotel Sveti Stefan, Vilu Miločer i tadašnji hotel Kraljičina plaža. Prema tadašnjem ugovoru garantovana godišnja zakupnina je 1,6 miliona EUR, ali je ugovorom predviđeno da se ona može revidovati svake treće godine.

Zakupac se obavezao da hotele mora držati otvorenim minimum 11 mjeseci, ali i da u rekonstrukciju Svetog Stefana uloži 50 miliona EUR. Aneksom ugovora iz 2015. za Sveti Stefan produžen je zakup za 12 godina, do 2049. i smanjena kirija sa 1,6 miliona na 1,1 milion EUR.

Aneksom za Kraljičinu plažu zakup je produžen sa 30 na 90 godina godina i omogućena je izgradnja hotela sa depadansima na mjestu starog hotela.

