Subvencije za račune za struju tokom ove godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Informaciju o sprovođenju programa subvencioniranja računa za električnu energiju, koji će se primjenjivati tokom ove godine.

Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić, kazao je da se prijavljivanje novih potrošača za ostvarivanje prava na subvencije računa za električnu energiju vrši tako što se zahtjev za subvencioniranje računa podnosi, u zavisnosti od kategorije potrošača, nadležnom centru za socijalni rad, organu lokalne uprave za poslove boračke i invalidske zaštite, ili birou rada Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

„Korisnici subvencija se samo jednom prijavljuju za ostvarivanje prava na subvenciju, ukoliko ovo pravo ostvaruju u kontinuitetu“, saopšteno je iz Ministarstva.

Vlada će, kako je zaključeno, i dalje biti posvećena zaštiti ranjivih kategorija, a ova mjera pomaže u ostvarivanju tog cilja.

